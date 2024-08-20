Ankara'da bir vekil transferi daha: İYİ Parti'den istifa etmişti, CHP'ye katıldı

2023 yılında yapılan milletvekilliği seçimlerinde İYİ Parti'den Adana Milletvekili seçilen Bilal Bilici CHP'ye katıldı.

2023 yılında yapılan milletvekilliği seçimlerinde İYİ Parti'den Adana Milletvekili seçilen Bilal Bilici geçtiğimiz Mayıs ayında "Geldiğimiz noktada bu çatı altında faydalı olamayacağımdan istifa ettiğimi belirtiyorum" diyerek İYİ Parti'den istifa etmişti.

Bilici bugün Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı'nda CHP'ye katıldı.

Adana Milletvekili seçilen Bilal Bilici'ye CHP rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.

CHP Lideri Özgür Özel, Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı'nda ''CHP'de yeni bir katılım var. Partisinden istifa eden İYİ Parti Adana Milletvekili Bilal Binici tekrar CHP'ye katıldı" dedi.

"Bu çatı altında faydalı olamayacağım" demişti

Bilici, İYİ Parti'den istifa etiği dönemde yaptığı açıklamada "2023 yılında gerçekleşen seçimlerde İYİ Parti'den milletvekili seçildim. Geçtiğimiz süre içerisinde milletimiz ve partimiz için elimden gelen çabayı sarf ettim. İYİ Parti ailesinin bir üyesi olarak görev yaptığım süre içerisinde çok değerli dostlar edindim. Başta İYİ Parti'ye oy vermiş Adanalı hemşehrilerim olmak üzere teşkilatlarda hiçbir karşılık beklemeden sadece vatan sevgisi ile görev yapan herkese bana olan destekleri için gönülden teşekkür ederim. Geldiğimiz noktada bu çatı altında faydalı olamayacağımdan istifa ettiğimi belirtiyorum" ifadelerine yer vermişti.