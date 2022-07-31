Ankara'da cemevlerine saldırıya siyasetçilerden tepki

Siyasi parti liderleri Ankara'da 2 cemevi ve Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi'ne yapılan saldırıları kınadı.

Siyasi parti liderleri ve siyasetçiler Ankara'da, Şah-ı Merdan Cemevi, Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi ve Ana Fatma Cemevi'nde düzenlenen saldırılara tepki gösterdi.

Ankara’da 3 ayrı cemevine saldıran kişi yakalandı

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında "Ankara’da Alevi kurumlarına eş zamanlı yapılan saldırıları kınıyorum. Tüm Alevilere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Saldırı tüm yönleriyle aydınlığa kavuşturulmalıdır. Herkesin eşit ve onurlu vatandaş olduğu bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından "Ankara'da Muharrem Ayı'nın ilk günü ibadethanelere yönelik düzenlenen saldırıları şiddetle kınıyorum. Cemevlerine yönelik saldırılardan etkilenen yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" açıklamasını yaptı.

AKŞENER: HİÇBİR GÜÇ BİRLİĞİMİZİ BOZAMAYACAK

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de saldırıyı kınadığını belirtti: "Muharrem ayına girdiğimiz bu mübarek günde, Ankara’da cemevine gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyor, Alevi kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hiçbir güç birliğimizi ve beraberliğimizi bozamayacak."

Alevilere geçmiş olsun dileğinde bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Muharrem orucunun ilk gününde Ankara'da Cemevlerine ve Alevi Derneklerine yapılan saldırıları şiddetle kınıyorum. Kardeşliğimize ve toplumsal uzlaşıya en çok ihtiyacımızın olduğu bu dönemde bütün canlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

BOZDAĞ: ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da Twitter hesabından açıklama yaptı: "Ankara’da Cemevlerine yapılan saldırıyı ve provokatör saldırganı kınıyorum. Alevî kardeşlerimizin cemevlerine yapılan saldırı, milletimize ve hepimizin manevî manevî değerlerine saldırıdır. Saldırıyla ilgili adlî süreç başlatılmıştır. Saldırı bütün yönleriyle aydınlatılacaktır."

AKDENİZ: ÇORUM, SİVAS, MARAŞ BİR DAHA ASLA

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, saldırıları "karanlık bir provokasyon" olarak nitelendirdi.

Akdeniz, Twitter paylaşımında "Ankara’da Alevi kurumlara yönelik eş zamanlı saldırılar karanlık bir provokasyon girişimidir. Yahudi ve Ermeni mezarlarının tahrip edilmesi, Alevi evlerinin işaretlenmesinden bağımsız değildir. Çorum Sivas Maraş bir daha asla! Demokratik, Gerçekten Laik Türkiye için birleşelim" dedi.

Twitter hesabından saldırılara tepki gösteren Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu, "Muharrem ayında Cemevlerine gerçekleştirilen saldırılar kardeşliğimize ve hoşgörü irademize yapılmış alçakça girişimlerdir. Birileri istemese de biz birarada yaşama irademize her zamankinden daha çok sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da "Ankara'da cemevine yönelik saldırıyı lanetliyor, Alevi kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Alçakça provokasyonlarla, Türk Milletinin huzurunun bozulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Gelin canlar bir olalım, iri olalım, diri olalım. Kurulmak istenen kirli oyunu bozalım" açıklamasını yaptı.

HDP'Lİ ÖZEN: FAİLLERİN VE AZMETTİRİCİLERİNİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, "Suçişleri Bakanı 'Muharrem Ayı' nedeniyle Alevilere DESTEK Çağrısı Yaptı UNUTMAYALIM; Yezit(ler)in Hüseyin(ler)e 'Destek olacağı' söyleniyorsa bu işte MUTLAKA bir HİLE ve Muaviye Oyunu vardır! Ve işte Muaviye Soylu Yezit Oyunu sergilenmeye başlandı!" dedi.

HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen ise Twitter paylaşımında "Ankara Mamak Şirintepe'de Şahı Merdan Cemevi'ne ve eş zamanlı olarak Tuzluçayır muhtarlığı karşındaki Fatma Ana Cemevi'ne fiili saldırılar gerçekleşmiştir. Bu alçak saldırıları kınıyoruz. Bu saldırıların faillerinin ve azmettiricilerinin peşini bırakmayacağız!" ifadelerine yer verdi.

CHP'Lİ TAŞCIER, CEMEVLERİNİ ZİYARET ETTİ: BİR AN ÖNCE AYDINLATILMALI

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, saldırıya uğrayan Şah-ı Merdan Cemevi ve Ana Fatma Cemevi'ni ziyaret etti.

Saldırının birlik, beraberlik ve kardeşliğe yapıldığını belirten Taşçıer, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslendi ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını istedi:

"Bu tür haince provokasyonlar asla amacına ulaşamayacak. Soğukkanlılıkla olayı takip ediyor, bir an önce aydınlatılmasını talep ediyoruz."