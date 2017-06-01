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  4. 01 Haziran 2017 09:59

Ankara'da deprem! Kritik isimler görevden alındı

Kritik yerlerde görev üst düzey bürokratlardan bazıları görevlerinden alındı.

Ankara'da deprem! Kritik isimler görevden alındı
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Kamuda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı bazı kurumlarda görev alma ve görev değişimi işlemleri yapıldı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan atama kararlarına göre, Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ (TETAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Özcan Altındağ, Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Biçer, Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı Salim Koşar ve Yenilenebilir Enerji Genel Müdür Yardımcısı Hayati Çetin başka bir göreve atanmak üzere görevden alındı.

Kararlar kapsamında, Eti Maden Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Elmas Yaşar Bostancı, TETAŞ Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ayerden ile Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Yönetim Kurulu Üyesi Doğanbey Akgül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı müşavirliklerine getirildiler.

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