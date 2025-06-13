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Ankara'da kritik güvenlik zirvesi!

Ankara'da kritik güvenlik zirvesi!
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Dışişleri Bakanlığı kaynakları, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası Ankara'da güvenlik zirvesi gerçekleştirildiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, bugün Dışişleri Bakanlığı’nda bir araya geldi.

Saat 14.30’da başlayan toplantıda, İsrail’in İran’a yönelik hava saldırısıyla başlayan süreç ve muhtemel yansımaları ele alındı. 

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Dışişleri Bakanlığında gerçekleşen ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın da yer aldığı toplantıya katıldı. Toplantıda son bölgesel gelişmeler ele alındı.'' denildi.

DHA

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Etiketler ankara Dışişleri Bakanlığı güvenlik toplantısı
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