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  4. 03 Nisan 2019 12:43

Ankara'da Mansur Yavaş'a 2014'te yapılanın tam tersi yapılıyor''

CHP’nin YSK temsilcisi Hadimi Yakupoğlu, Ankara'daki itirazları değerlendirirken “Karara gerekçe olarak gösterilen madde, 2014 yılında Mansur Yavaş için tam tersi şekilde uygulanmıştı” dedi

Ankara'da Mansur Yavaş'a 2014'te yapılanın tam tersi yapılıyor''
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Birgün gazetesinden Hüseyin Şimşek'in haberine göre YSK, gece yarısı toplanarak İstanbul’u kaybeden AKP’nin itirazı üzerine bazı ilçelerde yeniden oy sayımı işlemini durduran il seçim kurulu kararını iptal etti. Bu kararla oylar yeniden sayılmaya başlarken YSK’nin kararına gerekçe olarak 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 112’nci maddesi gösterildi.

 ÇİFTE STANDART

CHP’nin kurul temsilcisi Hadimi Yakupoğlu YSK’nin aldığı karara tepki gösterdi. YSK’nin “çifte standart” uyguladığına dikkati çeken Yakupoğlu, “2014’te Mansur Yavaş için tam tersi bir karar vermişlerdi” dedi.

BİZE KULLANDIRILMAYAN HAKLAR

Gece yarısı kararıyla “oy sayımını durduran kararı iptal eden” YSK’nin 2014 yılında aldığı kararı paylaşan Yakupoğlu, “O kararda, CHP’nin itirazı, seçimin bir disiplin süreci olduğu,  somut delil bulunmadığı, sandık başında geçerli veya geçersiz itirazı yapılıp tutanağa bağlanmadığı gerekçeleri gösterildi ve başvuru reddedildi. Bugün ise AKP, bu seçimi, tarihimizdeki en şaibeli seçimlerden biri ilan ederek 2014 yılında bize kullandırılmayan tüm hakları kullanmaktadır” ifadelerini kullandı.



Birgün

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