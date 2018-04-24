Ankara'da sıcak saatler ! Gözler saat 17:00'de...

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ise Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı, saat 15.30'da başladı.

Toplantıda, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine ilişkin sürecin ele alınması planlanıyor.



Bu kapsamda miting programları ve milletvekili aday adaylarına yönelik temayül yoklamalarının görüşülmesi beklenen toplantıda, 6 Mayıs'ta yapılacak AK Parti İstanbul İl Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı partinin seçim manifestosunun da değerlendirileceği öğrenildi.

AK PARTİ - BBP GÖRÜŞMESİ

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal ve Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, saat 17.00'de BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşecek.





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