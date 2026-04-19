Ankara'da sürpriz buluşma: Kılıçdaroğlu ile Perinçek biraraya geldi
CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'i yemekte ağırladı. Kılıçdaroğlu'nun davetiyle gerçekleşen sürpriz görüşme, Ankara kulislerinde "yeni bir iş birliği mi?" sorularını beraberinde getirdi.

Ankara kulisleri, dün akşam saatlerinde gelen sürpriz bir görüşme haberiyle hareketlendi. CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu’nun daveti üzerine gerçekleşen özel yemek, her iki ismin de siyasi çizgileri düşünüldüğünde büyük merak uyandırdı.

"Entelektüel bir sohbet yaptık"

Odatv'nin haberine göre görüşmenin ardından ilk açıklama Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek’ten geldi.

Görüşmenin içeriğine dair bilgi veren Perinçek, buluşmanın oldukça verimli geçtiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Sayın Kılıçdaroğlu’nun daveti üzerine bir araya geldik. Oldukça entelektüel bir sohbet gerçekleştirdik. Tarihten konuştuk, Türkiye ve dünyanın gidişatına dair genel değerlendirmelerde bulunduk."

"Mutlak butlan" sorusu ve Perinçek’in yanıtı

CHP içerisinde son dönemde kurultay tartışmalarıyla gündeme gelen "mutlak butlan" (bir hukuki işlemin baştan itibaren geçersiz sayılması) konusunun görüşülüp görüşülmediği sorusu üzerine Perinçek "Başka bir partinin iç konularına dahil olmam. Sizlerin merak edeceği, CHP’nin iç işlerine yönelik bir şey konuşmadık."

 

Bu Haberleri Kaçırma...

Ünlü şarkıcı Rıza Tamer'e acı veda: Gitarıyla son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü şarkıcı Rıza Tamer'e acı veda: Gitarıyla son yolculuğuna uğurlandı
Altın yükselmeye devam edecek mi? Ekonomist Filiz Eryılmaz tarih verip uyardı
Altın yükselmeye devam edecek mi? Ekonomist Filiz Eryılmaz tarih verip uyardı
En seksi İtalyan şehir içi SUV yenilenen tasarımı ve hibrit motoruyla Türkiye'de!
En seksi İtalyan şehir içi SUV yenilenen tasarımı ve hibrit motoruyla Türkiye'de!
Yıldız Asyalı'dan eşi hakkında şoke eden iddialar: ''Önce beni ardından da babamı darbetti!''
Yıldız Asyalı'dan eşi hakkında şoke eden iddialar: ''Önce beni ardından da babamı darbetti!''
Ünlü yatırım uzmanı Mert Başaran'dan altın fiyatları için kritik uyarı
Ünlü yatırım uzmanı Mert Başaran'dan altın fiyatları için kritik uyarı
Survivor Sabriye Şengül'ün gözyaşları içindeki sitemi olay oldu
Survivor Sabriye Şengül'ün gözyaşları içindeki sitemi olay oldu
İslam Memiş'ten karışan piyasalarda ''altın vuruş'' uyarısı! Hem tarih hem de rakam verdi!
İslam Memiş'ten karışan piyasalarda ''altın vuruş'' uyarısı! Hem tarih hem de rakam verdi!
Melis Sezen'den sürpriz haber... Hayranlarından tebrik mesajı yağdı!
Melis Sezen'den sürpriz haber... Hayranlarından tebrik mesajı yağdı!
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Edirne'de kan davası cinayeti... Tam 8 yıl bekleyip, sokak ortasında katletti! Edirne'de kan davası cinayeti... Tam 8 yıl bekleyip, sokak ortasında katletti! Konut kredisinde en uygun ve en düşük faiz oranına sahip bankalar belli oldu Konut kredisinde en uygun ve en düşük faiz oranına sahip bankalar belli oldu İslam Memiş'ten karışan piyasalarda ''altın vuruş'' uyarısı! Hem tarih hem de rakam verdi! İslam Memiş'ten karışan piyasalarda ''altın vuruş'' uyarısı! Hem tarih hem de rakam verdi! Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin oğlunun ifadesi ortaya çıktı Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin oğlunun ifadesi ortaya çıktı Trio Ekibinden Gençlerbirliği-Galatasaray maçı yorumu: Ofsayt kararı doğru mu, yanlış mı ? Trio Ekibinden Gençlerbirliği-Galatasaray maçı yorumu: Ofsayt kararı doğru mu, yanlış mı ? Sokakta meydan savaşı! Dün taşlarla saldırdılar, bugün kurşun yağdırdılar! Sokakta meydan savaşı! Dün taşlarla saldırdılar, bugün kurşun yağdırdılar! Mansur Yavaş hakkında bir soruşturma izni daha! Mansur Yavaş hakkında bir soruşturma izni daha! Bir ilimize daha yüksek hızlı tren müjdesi: Bu yıl hizmete açılacak! Bir ilimize daha yüksek hızlı tren müjdesi: Bu yıl hizmete açılacak! Ünlü yatırım uzmanı Mert Başaran'dan altın fiyatları için kritik uyarı Ünlü yatırım uzmanı Mert Başaran'dan altın fiyatları için kritik uyarı EuroLeague'te Galatasaray ve Fenerbahçe derbisinde TRT’ye sert tepki: Taraftar ayağa kalktı! EuroLeague'te Galatasaray ve Fenerbahçe derbisinde TRT’ye sert tepki: Taraftar ayağa kalktı!
MİT, Jandarma ve Sahil Güvenlik'ten dev operasyon! Panama bandıralı gemiden çıkanlar şoke etti! MİT, Jandarma ve Sahil Güvenlik'ten dev operasyon! Panama bandıralı gemiden çıkanlar şoke etti! Sınırın sıfır noktasında dev hasat: Tarla fiyatı üreticinin yüzünü güldürdü, vatandaş endişeli! Sınırın sıfır noktasında dev hasat: Tarla fiyatı üreticinin yüzünü güldürdü, vatandaş endişeli! Melis Sezen'den sürpriz haber... Hayranlarından tebrik mesajı yağdı! Melis Sezen'den sürpriz haber... Hayranlarından tebrik mesajı yağdı! En seksi İtalyan şehir içi SUV yenilenen tasarımı ve hibrit motoruyla Türkiye'de! En seksi İtalyan şehir içi SUV yenilenen tasarımı ve hibrit motoruyla Türkiye'de! Survivor Sabriye Şengül'ün gözyaşları içindeki sitemi olay oldu Survivor Sabriye Şengül'ün gözyaşları içindeki sitemi olay oldu İstanbul'un Esencılısında kan donduran olay! İntihar etti denmişti, katilien yakını çıktı! İstanbul'un Esencılısında kan donduran olay! İntihar etti denmişti, katilien yakını çıktı! Yıldız Asyalı'dan eşi hakkında şoke eden iddialar: ''Önce beni ardından da babamı darbetti!'' Yıldız Asyalı'dan eşi hakkında şoke eden iddialar: ''Önce beni ardından da babamı darbetti!'' Akdeniz'de bir deprem daha... AFAD büyüklüğünü 4.7 olarak duyurdu Akdeniz'de bir deprem daha... AFAD büyüklüğünü 4.7 olarak duyurdu Elektronik sigara ile sokakta, kafede, parkta vapur bacası gibi gezenlere müjde(!) Elektronik sigara ile sokakta, kafede, parkta vapur bacası gibi gezenlere müjde(!)