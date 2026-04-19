Ankara'da sürpriz buluşma: Kılıçdaroğlu ile Perinçek biraraya geldi

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'i yemekte ağırladı. Kılıçdaroğlu'nun davetiyle gerçekleşen sürpriz görüşme, Ankara kulislerinde "yeni bir iş birliği mi?" sorularını beraberinde getirdi.

Ankara kulisleri, dün akşam saatlerinde gelen sürpriz bir görüşme haberiyle hareketlendi. CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu’nun daveti üzerine gerçekleşen özel yemek, her iki ismin de siyasi çizgileri düşünüldüğünde büyük merak uyandırdı.

"Entelektüel bir sohbet yaptık"

Odatv'nin haberine göre görüşmenin ardından ilk açıklama Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek’ten geldi.

Görüşmenin içeriğine dair bilgi veren Perinçek, buluşmanın oldukça verimli geçtiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Sayın Kılıçdaroğlu’nun daveti üzerine bir araya geldik. Oldukça entelektüel bir sohbet gerçekleştirdik. Tarihten konuştuk, Türkiye ve dünyanın gidişatına dair genel değerlendirmelerde bulunduk."

"Mutlak butlan" sorusu ve Perinçek’in yanıtı

CHP içerisinde son dönemde kurultay tartışmalarıyla gündeme gelen "mutlak butlan" (bir hukuki işlemin baştan itibaren geçersiz sayılması) konusunun görüşülüp görüşülmediği sorusu üzerine Perinçek "Başka bir partinin iç konularına dahil olmam. Sizlerin merak edeceği, CHP’nin iç işlerine yönelik bir şey konuşmadık."