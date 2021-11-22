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Ankara'da ulaşımda yeni dönem! Mansur Yavaş kadınlar için alınan kararı duyurdu

Ankara'da ulaşımda yeni dönem! Mansur Yavaş kadınlar için alınan kararı duyurdu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kadınların saat 19.00'dan sonra EGO otobüsleriyle istedikleri yerde inebileceğini duyurdu.

Ankara'da toplu ulaşımda yeni karar alındı. Kadınlar için yapılan yeni gelişmeyi Mansur Yavaş sosyal medya hesabından duyurdu.

İSTEDİKLERİ YERDE İNEBİLECEKLER

EGO otobüslerini kullanan kadınlar saat 19.00'dan itibaren durak şartı olmaksızın istediği yerde inebilecek. Mansur Yavaş paylaşımına, "Kadınlar, güvenli bir geleceğe uzanan yolda yalnız yürümesin diye biz hep buradayız." notunu düştü.

Mansur Yavaş'ın paylaşımı:

Etiketler mansur yavaş Ankara
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