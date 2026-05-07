Ankara'dan bir sürpriz iddia daha: Koray Aydın geri mi dönüyor ?

İYİ Parti’den istifa eden kurucu isimlerden Koray Aydın hakkında Ankara kulislerini sarsacak bir iddia ortaya atıldı. MHP'de uzun yıllar siyaset yaptıktan sonra ayrılan Aydın’ın, Devlet Bahçeli’nin "yeniden yapılanma" hamlesi kapsamında yuvaya döneceği konuşuluyor.

Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) ayrıldıktan sonra İYİ Parti’nin kuruluşunda kilit rol oynayan Koray Aydın’ın siyasi geleceğine dair çok konuşulacak bir gelişme gündeme geldi.

İYİ Parti genel başkanlık yarışını kaybettikten sonra partisinden istifa eden Aydın’ın, eski partisi MHP’ye döneceği ileri sürüldü.

Akşener’in En Yakınındaki İsimdi

Meral Akşener ile birlikte İYİ Parti’nin temellerini atan ve partinin teşkilat yapılanmasını üstlenen Koray Aydın, uzun süre genel başkan yardımcılığı ve TBMM Grup Başkanvekilliği gibi kritik görevlerde bulundu. Ancak Akşener'in görevi bırakmasının ardından yapılan kurultayda aday olan fakat seçilemeyen Aydın, bir süre sonra yönetimle yaşadığı fikir ayrılıkları nedeniyle İYİ Parti ile yollarını tamamen ayırmıştı.

"Genel Sekreterlik" Görevi Verilebilir

Cumhuriyet’ten Merve Kılıç’ın aktardığı kulis bilgilerine göre; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, milliyetçi camiayı tek çatı altında toplama stratejisi kapsamında Koray Aydın ismine sıcak baktığı konuşuluyor. Özellikle son dönemde MHP il ve ilçe teşkilatlarında yaşanan fesihler ve kadro değişimleri, partinin "yeniden yapılanma" sürecinde olduğu yorumlarını güçlendirirken, Aydın’ın yuvaya dönerek "Genel Sekreterlik" gibi oldukça güçlü bir makama getirilebileceği iddia ediliyor.

Bahçeli’nin "Birleşme" Hamlesi mi?

Siyasi çevrelerde bu iddia, Bahçeli’nin geçmişte yolları ayrılan isimleri yeniden MHP çatısı altında toplama hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Eğer bu iddia gerçeğe dönüşürse, milliyetçi siyasette taşların yeniden yerinden oynaması ve İYİ Parti tabanında yeni hareketlenmelerin yaşanması bekleniyor.

Henüz taraflardan resmi bir açıklama gelmezken, Ankara kulisleri bu "büyük dönüşün" ne zaman gerçekleşeceğine odaklanmış durumda.

Cumhuriyet