Ankara'dan çok sert Esad mesajı: ''İzin vermeyeceğiz''

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da düzenlediği basın toplantısında, 34. gününe giren Zeytin Dalı Harekâtı hakkında konuştu:

“YPG/PKK, Suriye’nin topraklarını bölmek için varlar ve kendisinden olmayan herkesi sürgüne göndermişlerdir. Bizim tavrımız net: PKK’ya karşı mücadele eden hiç kimseye karşı değiliz. Fakat PKK/YPG’ye yardım etmek için buraya gelmek isteyenlere izin vermeyiz.”

Çavuşoğlu'ndan önce kameraların karşısına geçen Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da Afrin ile ilgili bir istihbarat bilgisini paylaşarak "YPG ve rejim Afrin ile ilgili pazarlık yaptı ama anlaşamadılar. Afrin'de YPG'li kılığında kim olursa hedeftir" dedi.

Beşar Esed destekçisi milisler, Salı günü Afrin'deki teröristlere yardım için harekete geçmiş, ancak TSK tarafından geri püskürtüldükleri açıklanmıştı.