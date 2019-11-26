''Anket sonuçları Erdoğan'ı korkutuyor''

Yerel Yönetimlerden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 21-23 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen 2. CHP’li Belediyeler Çalıştayı sonuçlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Torun, CHP’li 11 büyükşehirde yaptırdıkları araştırmanın ilk bulgularına göre, halkın CHP’li belediyelerden oldukça memnun olduğunu belirtti ve “Bunu Saray’ın kendi yaptırdığı araştırmalar da böyle gösteriyor. Saray’da panik var” dedi.

Kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerini belirten Torun “Enkaz edebiyatı yapmadan azim ve kararlılıkla çalışıyoruz. Bu azim ve kararlılıkla demokrasi ve kardeşliği tüm ülkede yeniden kuracağız” ifadelerini kullandı.

CHP'li Seyit Torun, şöyle devam etti:

“Saray, yerel yönetimler üzerinde seçmenlerin iradesini hiçe sayan bir vesayet kurmaya çalışıyor. Belediyelerimizi yetkisiz, kaynaksız bırakıp bir demokrasi dekoruna dönüştürecek adımlar atıyor. Önce meclisi etkisizleştirdiler, sonra siyasi partileri ve sivil toplum kuruluşlarını etkisizleştirmeye çalıştılar. Şimdi de belediyelere aynı yöntemi uyguluyorlar. Yerel yönetimlerin işleyişi açıkça baltalanıyor. Bu olanlar kabul edilemez. “



