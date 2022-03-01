Antalya depremi sonrası Naci Görür'den dikkat çeken açıklama
Prof. Dr. Naci Görür, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin Antalya’daki depremi iki farklı veri ile açıklamasını değerlendirdi.
Antalya’nın Kemer ilçesinde saat 19:43’te bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğünü AFAD 4.6 olarak açıklarken, Kandilli 2,7 olarak açıkladı.
NACİ GÖRÜR'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA
Veriler arasındaki farka ilişkin deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür’den yorum geldi.
Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Arkadaşlar, eğer bizim atladığımız birşey yoksa, AFAD=4,6; KANDİLLİ=2,7 çok ciddi bir fark. Yetkililerin bu işin üzerine eğilmesi lazım. Zira büyük depremlerde bu uyuşmazlık acil müdahalelerde çok ciddi sorunlara yol açar. Sevgiyle” ifadelerini kullandı.
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