Antalya'da yuhalanan Bakan Çavuşoğlu'ndan ilk açıklama

Antalya'da yangın bölgesine giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, vatandaşların tepkisiyle karşılaşmıştı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, ''İnsanlarımız gergindi. Vatandaşlar şüpheli kişilerin kendilerine teslim edilmesini talep etmişler. Bize de 'Suçluları mı korumaya geldiniz' diye suçlamalarda bulundular.'' dedi.

Dün akşam saatlerinde Antalya'da yangın bölgesine giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, vatandaşların tepkisiyle karşılaşmıştı.

Vatandaşlar Çavuşoğlu'na, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 3 tane uçağı mı var? Bravo! THK'de 10 tane uçak var, hepsi yatıyor!" diyerek tepki gösterdi. "Bravo, üç tane uçağınız var!" diye bağıran vatandaşlar, "Memleket yandı, samimiyet mi kaldı" dedi.

Çavuşoğlu, bir süre sonra vatandaşlar tarafından yuhalandı.

ÇAVUŞOĞLU: İNSANLARIMIZ GERGİNDİ

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Türkiye'nin çeşitli noktalarında etkili olan yangınlarla ilgili basın açıklaması düzenlendi.

Memleketinde protesto edilen Bakan Çavuşoğlu, dün yaşanan gerginlikle ilgili şöyle konuştu:



"Manavgat'taki mahallemizde arkadaşlarımızın tespitine göre Antalya merkezden gelen 3 kişi, mahallelinin kimlik sormasıyla başlayan tartışmada kundaklama suçlamasıyla gözaltı olayı oldu. Vatandaşlarımız ile polis ve jandarma arasında gerginlik olmuş, uzun sürmüş.

"ŞÜPHELİLERİN KENDİLERİNE TESLİM EDİLMELERİNİ İSTEMİŞLER"

Vatandaşlar şüpheli kişilerin bırakılmasını değil kendilerine teslim edilmesini talep etmişler. Ben gittiğimde çok gerginlik vardı. Bize de 'Suçluları mı korumaya geldiniz' diye suçlamalarda bulundular. Şüpheli kişinin suçluymuş gibi muamele görmesinin doğru olmadığını, suçluysa kanunlar çerçevesinde muamele göreceğini vatandaşlarımıza anlatmaya çalıştık. Serik'ten gelen vatandaşların, binlerce vatandaşın biriktiğini gördük. Her şüpheden sonra herkes birbirini linç etmeye kalkarsa olmaz. Can ve mal kaybı var, evi, arazisi yandı vatandaşlar biraz gergindi dün akşam.

"GERGİNLİĞİ BAŞKA YERE ÇEKENLER OLMUŞ"

Ufak tefek itiş kakışlar olmuş tabii. 3 şüpheli emniyet güçlerimiz tarafından gerekeli işlemlerin yapılması için işlem başladı. Büyük bir gerginlikti. Başka yere çekenler olmuş, 'Yangından dolayı protesto edildi' diye. Bize de tepkiler oldu. Sakinleştirmek için elimizden geleni yaptık. Vatandaşımız polisimizi jandarmamızı sever. Sonrasında biz de kucaklaştık. Sonra da en önde olanları telefonla arayıp teşekkür ettim bizlere yardımcı olmaya çalıştıkları için."