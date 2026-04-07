Ara seçim için kolları sıvayan Özel'den rest: ''Sandıkta demokrasi tokadı indireceğiz''

CHP Lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında iktidara ve yargı sistemine yönelik yaylım ateşi açtı! İBB davasından Bursa operasyonuna, tutuklu siyasetçilerden Adalet Bakanı Akın Gürlek’e yönelik sert eleştirilere kadar her konuya değinen Özel, "Türkiye 2026 yılında açık cezaevine döndü" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM’deki grup toplantısında gündemi sarsan açıklamalarda bulundu. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İBB’ye yönelik yargı süreçlerini "milli iradeye çökme operasyonu" olarak nitelendiren Özel, halkın ilk sandıkta en ağır yanıtı vereceğini savundu.

"İddianamede İftiraların Yüzde 90'ı Yok"

İBB davasına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Özel, iddiaların içinin boş olduğunu vurguladı:

"İBB’de parkelerin altında eurolar, dolarlar var dediler; bir sent çıkmadı. Ses kaydı dediler, duyulmaz oldu. Görüntü dediler, yok oldu. Biz oraya suçluyu aklamaya değil, hakikati aramaya gittik. Yargılanmak değil, yargılamak için iddianame bekliyoruz dememiz boşuna değildi."

Adalet Bakanı Akın Gürlek’e Sert Tepki

Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek’e doğrudan seslenerek görevini liyakatle yapması uyarısında bulundu:

"Aldığı talimatla milletin iradesi üzerine yürüyenlere sesleniyorum. Yaptığın görev, geçmişteki haysiyet cellatlığının üstüne mum dikme görevi değildir. Adam gibi yapacaksın Adalet Bakanlığını. Silivri'deki muamele, senin bu Meclis'te göreceğin muameleyi belirleyecektir."

"Türkiye 2026 Yılında Açık Cezaevine Döndü"

Türkiye'deki tutukluluk süreçlerini eleştiren CHP lideri, isim isim sayarak tepkisini dile getirdi. Ekrem İmamoğlu'ndan Selahattin Demirtaş’a, Can Atalay’dan Merdan Yanardağ’a kadar pek çok ismin "rejime tehdit" görüldüğü için tutuklu olduğunu savunan Özel, "Türkiye'yi bir tutuk merkezine çevirdiler" ifadelerini kullandı.

Uşak krizi için özeleştiri yapıp kadınlardan özür diledi

Uşak’ta yaşanan olaylara da değinen Özel, partisi adına özeleştiri yaptı. Yaşananların ahlaki üstünlüğü zedelememesi gerektiğini belirten Özel, "12 hukukçumuz inceleme yaptı, kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettik. Uşak Belediye Başkanvekilliği seçiminde iki kadının seçilmesi, CHP'nin kadınlardan özrüdür" dedi.

"Bu pazar seçim olsa Cumhurbaşkanı seçilecek kişi hapiste"

İktidarın 'terörsüz Türkiye' söylemlerinin demokratikleşme ile desteklenmediğini ifade eden Özel, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Barış istiyoruz ancak 13 belediyede kayyum var. Ahmetler göreve dönemiyor, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ hâlâ içeride. Bugün seçim olsa Cumhurbaşkanı olacak Ekrem İmamoğlu hapiste tutuluyor. Bu millet, sandıkta demokrasi tokadının en alâsını indirecek."