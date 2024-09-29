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Aracında kaçak elektronik sigara yakalanmıştı: CHP'den istifa etti

Aracında kaçak elektronik sigara yakalanmıştı: CHP'den istifa etti
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Edirne'de aracında yapılan kontrolde bagaj dolusu gümrük kaçağı elektronik sigara aparatları ele geçirilen CHP Milletvekili Ediz Ün, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmesi sonrası, adli süreç tamamlanana kadar partisinden istifa etti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşen Ediz Ün'ün, adli süreç tamamlanana kadar partiden istifa etmeyi talep ettiği, Ün'ün bu talebinin kabul edildiği belirtildi.

CHP'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel’in talimatıyla geçtiğimiz hafta kamuoyuna yansıyan olaya ilişkin olarak Edirne Milletvekilimiz Ediz Ün, Grup Başkanvekillerimiz ile bugün bir araya gelmiştir.

Yapılan görüşmede Sn. Ün, adli süreç tamamlanana kadar partimizden istifa etmeyi talep etmiş, bu talebi uygun görülmüştür. Sn. Ün, adli sürecin sonucuna göre partimize geri dönecektir."

ABD ziyaretinden dönen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün hakkındaki iddialar nedeniyle istifasını istemişti.

ARACINDA KAÇAK ELETRONİK SİGARA YAKALANMIŞTI

20 Eylül’de Edirne'de CHP Milletvekili Ediz Ün'e ait cipte yapılan aramada bagaj dolusu gümrük kaçağı elektronik sigara aparatları ele geçirilmişti. Ediz Ün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kaçak ürünlerin varlığından haberi olmadığını ve savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirtmişti.

Etiketler CHP özgür özel CHP İstifa ediz ün
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