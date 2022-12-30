Aralık başı ve Aralık sonu seçim anketinde dikkat çeken değişim

MetroPOLL araştırma tarafından Aralık ayının son haftasında yapılan seçim anketi sonuçları açıklandı. Anet sonuçları yine MetroPOLL Araştırma tarafından Aralık ayının ilk haftasında yapılan anket sonuçlarıyla değişiklik gösterdi.

MetroPOLL araştırma şirketinin aralıkta düzenlediği ankete göre, AK Parti oyunu bir önceki ankete göre yüzde 0,4 oranında artırdı. Anketler iktidar partisinin güç kaybettiğini gösterse de son aylarda güç kaybının hızının azaldığı görülüyor. Hatta iktidar, bazı anketlerde oy kazanıyor. MetroPOLL’un 13-18 Aralık’ta düzenlediği anketin sonuçlarını şirketin yöneticisi Özer Sencar Twitter hesabından paylaştı. Sonuçlara göre ‘cumhur ittifakı’, ‘millet ittifakı’nın önünde. AK Parti de oyunu yüzde 0,4 artırdı. Ankette kararsızlar dağıtılınca sonuç şöyle: AK Parti yüzde 36,9

CHP yüzde 24,7

İyi Parti yüzde 12,5

HDP yüzde 11,2

MHP yüzde 7,3

Zafer Partisi yüzde 2

Yeniden Refah Partisi yüzde 1,3

Diğer yüzde 4,2 Kararsızlar dağıtılmadan oranlar şöyle: AK Parti yüzde 31

CHP yüzde 20,7

İyi Parti yüzde 10,5

HDP yüzde 9,5

MHP yüzde 6,1

Zafer Partisi yüzde 1,6

Yeniden Refah Partisi yüzde 1,1

Diğer yüzde 3,6

Kararsız/Protesto oy/Cevap yok: 15,9 MetroPOLL’un ay başında yayımladığı anketin sonuçları şöyleydi: Kararsızlar dağıtılınca: AK Parti yüzde 36,5

CHP yüzde 24,7

HDP yüzde 12,7

İYİ Parti yüzde 11,2

MHP yüzde 8,2 Kararsızlar dağıtılmadığında: AK Parti yüzde 29,6

CHP yüzde 20

HDP yüzde 10,3

İYİ Parti yüzde 9,1

MHP yüzde 6,7

Diğer yüzde 4,4

Kararsız/protesto/cevap yok yüzde 19,1