Arap dünyasını sallayan krizde Erdoğan cephesinden ilk mesaj

Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır; Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini açıkladı. Dünya, Ortadoğu'daki Katar krizini konuşurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın başkanı olduğu TÜRGEV sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

TÜRGEV'e bağlı İbn Haldun Üniversitesi yönetimi 24 - 25 Mayıs tarihlerinde Katar'a giderek çeşitli medya kuruluşları ve üniversiteleri işbilirliği konusunda ziyaret etti.

İbn Haldun Üniversitesi'nin sitesinde yer alan bilgiye göre; Uluslararası Ofis koordinatörlüğünde gerçekleşen ziyaretlere Mütevelli heyeti başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, Mütevelli heyeti üyeleri Bilal Erdoğan, Erman Ilıcak, Rektör Prof. Dr. Recep Şentürk, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Burhan Köroğlu ve Uluslararası Ofis Koordinatörü Enes Yalman da katıldı.

Ziyaret sonunda ise Katar Üniversitesi ve Doha Instite ile işbirliği yapıldığı duyuruldu.

İşte ünivertesinin Katar'la işbirliği haberini bu sabah Katar krizi patlayınca TÜRGEV yeniden paylaştı.

6 ülke Katar ile ilişkisini kesti