Arap medyasından çok konuşulacak 2023 seçimleri iddiası

Türkiye'de 2023 seçimleri için geri sayım devam ederken "erken seçim mi", "baskın seçim mi" tartışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Londra merkezli Arap yayın organı Al-Quds al-Arabi "Türk kaynaklara dayandırarak" servis ettiği haberinde 2023 seçimleri için dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Londra merkezli medya kuruluşu Al-Quds al-Arabi Türk kaynaklara dayandırdığı haberinde AK Parti’nin erken seçim planını yazdı.

Arap medyası gelecek 2023 yılında yapılması planlanan seçimlerle ilgili dikkat çekici bir iddiayı ortaya attı. 1989 yılından beri yayın hayatına devam eden ve Londra merkezli medya kuruluşu Al-Quds al-Arabi’ye konuşan Türk kaynaklar, AK Parti ile MHP’nin seçim tarihini öne almak için hazırlık içerisinde olduğunu iddia etti.

Gazeteye konuşan ve ismini açıklamayan ve AK Parti’ye yakın olduğu belirtilen kaynak bütün hazırlıkların yapılmaya başlandığını ve erken seçim olasılığının da masada olduğunu aktardı. AK Parti ile MHP’nin koordineli bir şekilde iletişimde olduğuna dikkat çekilirken net bir tarih üzerinden gidilmediğini de belirtti.

Arap medyasına konuşan ve ismini açıklamayan Türk yetkili AK Parti’nin erken seçim hazırlığı içerisinde olduğunu öne sürdü.

Al-Quds al-Arabi, “Türkiye’den bir kaynak Al-Quds al-Arabi’ye konuştu: İktidar partisi seçimleri erkene çekme olasılığına hazırlanıyor” başlığıyla haberi yayınladı. Diğer yandan haberde, “AK Parti çevreleri arasında seçimin gelecek Nisan ayında yapılacağına dair konuşmalar yapılıyor. Seçimin Mart ayının başında Ramazan’dan önce yapılmasına dair konuşmalar var fakat bu seçeneğe Erdoğan’ın partisi sıcak bakmıyor” ifadeleri kullanıldı.

Arap medyasındaki haberde erken seçim için ilk adımı MHP’nin mi yoksa AK Parti’nin mi atacağının henüz bilinmediği belirtildi.

Haberde AK Parti’nin gündeminde Nisan ayının erken seçim için öne çıktığı belirtilirken, Mayıs ayının başının da AK Parti’nin gündemine aldığı seçenekler arasında olduğu öne sürüldü.

Diğer yandan haberde, seçimin erkene alınmasının muhalefet bloğunun planları ve hesaplamalarını bozabileceği de belirtildi.

Henüz seçimler için net bir strateji ya da aday açıklamayan muhalefetin erken seçim tarihi dolayısıyla zorlanabileceği de belirtildi.