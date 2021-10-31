Arınç AK Parti'yi de Saray'ı da karıştıracak: ''Arabasında kokain çeken adamı...''

Eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, kurucusu olduğu AK Parti'yi eleştirerek, "Arabasında kokain çeken adamı genel merkeze almışsın. Ben olsam 30 kilometre yakına yaklaştırmam" dedi.

Eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Arınç, İstanbul’da Öze Dönüş Platformu tarafından düzenlenen kahvaltıda gençlerle bir araya geldi.

Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın aktardığına göre, Başbakan Yardımcısı olduğu dönemde İstanbul Beyoğlu'ndaki Ağa Camii'nin restorasyonu sonrasında yapılan açılış için hazırladığı konuşmada Nazım Hikmet'in yazdığı bir şiiri okuduğunu söyleyen Arınç, "Bizim dinsiz imansız ateist komünist diye bildiğimiz Nazım Hikmet, Ağa Camii için bir şiir yazmış. Değme dindar o şiiri yazamaz" dedi.

Nazım Hikmet, Sabahattin Ali, Cem Karaca gibi isimlerin düşüncesi nedeniyle yurtdışına çıkmak zorunda kaldığına değinen Arınç, düşünce ve ifade özgürlüğünün önemine vurgu yaptı.

"MESULİYET KABUL ETMİYORUM"

Gençlerin sorularını yanıtlarken hala AK Partili olduğunu belirten Arınç, yaptıklarıyla iftihar ettiğini söyledi. Arınç, şunları söyledi:

"Eskiden birbirimizi tamamlayan bir kadroyduk biz. Abdullah Bey'in eksiğini Bülent, Bülent'in eksiğini Tayyip Bey kapattırdı. Şimdi kimlere kaldı görüyorsunuz. Arabasında kokain çeken adamı genel merkeze almışsın. Ben olsam 30 kilometre yakına yaklaştırmam. 2015 sonrasında olmadığım için hiçbir mesuliyet kabul etmiyorum. İnşallah özümüze döneriz. Fabrika ayarları deniyor ya, ondan bahsediyorum.

"BABACAN'IN VE DAVUTOĞLU'NUN YAPTIĞI DOĞRU DEĞİL"

Bülent Arınç, eski parti arkadaşları olan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun yaptıklarını doğru bulmadığını belirtti. Arınç, "Gittim görüştüm kendileriyle. Bana da çok şeyler söylediler, hakaret ettiler, tecrit ettiler. Kenara çekilebilirsiniz, parti kurarsanız AK Parti'ye zarar verirsiniz dedim. Acınızı içinize atın dedim. Hatta sonra hayırlı olsun bile demedim. Bu sistem büyük partilerin işine yarar. Yaptıkları doğru olabilir ama siyaseten yanlış” diye konuştu.

"ZİLLET- MİLLET DOĞRU DEĞİL"

Arınç, "Millet İttifakı seçim kazanırsa Türkiye'de kaos olmaz mı?" sorusu üzerine de şunları söyledi:

"Ben konuya Millet İttifakı, Cumhur İttifakı diye bakmayayım. 1974'te CHP ile biz, yani MSP ile ittifak kurdu. Ecevit, güzel bir söz söyledi. 'Tarihi bir yanılgı içindeymişiz' dedi. Dindar insanlar Atatürk düşmanıdır sanılıyordu. O dönem bu koalisyona olmaz deniyordu. Bal gibi de oldu. İttifakların temeli 1991'de atıldı. Kendi ittifakını kuran bir parti, karşısındakine kötü sözler söylememeli. Millet, zillet lafını doğru bulmuyorum. Oradan da biri çıkar size çamur der. Ortada belirlenmiş bir erken seçim yok, dolayısıyla Millet İttifakı'nın adayını açıklamamış olmasını doğru buluyorum.”

"SİYASETİN DİLİ YUMUŞAK OLMALI HERKESİ KUCAKLAMALI"

"Kutuplaşmanın en aza inmesi için ne yapılmalı" sorusuna da Arınç, "İslam'ın özünde güzel söz ve yumuşak dil var. Siyasetin dili yumuşak olmalı, herkesi kucaklamalı. Yüzde 50 oy almak demek, iki kişiden birinin onayını almak demek" karşılığını verdi.