Arınç FETÖ firarisi Mehmet İşler'in pastanesine gitti

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, dün Kırıkkale’de FETÖ firarisi Mehmet İşler’in pastanesine bir kere daha gitti. Arınç, ziyarete ilişkin “Eskiye dayanan dostluk” ifadelerini kullandı.

Hakkında FETÖ’den tutuklama kararı verilen pastanenin sahibi Mehmet İşler firar etmişti. Mehmet İşler’in bir oğlu FETÖ’den halen tutuklu bulunuyor. Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olan Bülent Arınç pastane ziyaretinin sebebini şöyle açıkladı:

Fox Haber'e konuşan Arınç, "Askerliğimi yedek subay olarak Kırıkkale’de yaptım. O tarihlerden Beşir Atalay gibi onlarca yüzlerce arkadaşlarım, dostluklarım oldu. İşler ailesi de böyledir" dedi. Bülent Arınç, 2013 ve 2016 yılında da İşler ailesini ziyaret etmişti.

ÜÇOK TEPKİLİ: “BİR KİŞİ İLE ANCAK BU KADAR OLUYOR”

FETÖ'nün Balyoz kumpası mağduru emekli Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok sosyal medya hesabından Arınç'ın ziyaretini eleştirdi. Üçok şu ifadeleri kullandı:

"FETÖ ile mücadelede geldiğimiz son nokta;

Türk Silahlı Kuvvetleri %20

Kamu Kurumları %4

-Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent ARINÇ, Kırıkkale’ye gelerek, FETÖ firarisi Mehmet İŞLER’in oğlu ile görüştü. Bir kişi ile ancak bu kadar oluyor."