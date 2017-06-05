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  4. 05 Haziran 2017 21:37

Arınç ve Davutoğlu iftara katılmadı !

Başbakan Binali Yıldırım'ın iftar yemeğine davet ettiği Bülent Arınç ve Ahmet Davutoğlu yemeğe katılmadı.

Arınç ve Davutoğlu iftara katılmadı !
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Başbakan Binali Yıldırım'ın iftar yemeğine davet ettiği Bülent Arınç ve Ahmet Davutoğlu, yemeğe katılmadı.

Hürriyet'ten Rıza Özel'in haberine göre damadı Ekrem Yeter'in FETÖ terör örgütü kapsamında Ankara'da evinde gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasıyla gözler Bülent Arınç'a çevrilmişti. TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde uzun süre görev yapan Bülent Arınç'ın Başbakan Binali Yıldırım'ın verdiği iftar davetine katılıp katılmayacağı merak konusu olmuştu.

Başbakan Binali Yıldırım’ın AK Parti’nin eski-yeni tüm vekillere verdiği iftar davetine bin 200 kişi katıldı. Başbakan Yıldırım’ın masasında ise aralarında Bülent Arınç’ın da bulunduğu TBMM Başkanlığı yapmış isimler ile Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu için yer ayırıldı. Ancak iftar davetine FETÖ davasında damadı tutuklanan Bülent Arınç ile halen vekilliği de süren Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun katılmadılar.

Hürriyet

bülent arınç , iftar , başbakan binali yıldırım , ahmet davutoğlu , yemek