Arınç ve Gül için şok sözler: ''Erdoğan'ı arkadan hançerlediler''

Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, Star gazetesindeki köşesinde “Çekin artık şu zehirli dilinizi üstümüzden” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Metiner yazısında seçim sonuçlarını değerlendiren eski TBMM Başkanı AKP’li Bülent Arınç’ı ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü hedef aldı.

Arınç seçim sonuçlarının ardından yaptığı açıklamada seçimlerden bir gün önce kendisine, “Seçim sonuçlarını nasıl görüyorsunuz?” diye sorduklarını belirtmiş ve “Onlara Hoca Ahmet Yesevi’nin sözlerini hatırlattım. ‘Tatlı dil ve yumuşak huyla konuşanlar, yola çıkanlar kazanacak. Sertlik, tehdit, hiddetle yola çıkanlar kaybedecek’ dedim. ‘Bu ne demek?’ dediler. ‘Arif olan anlar’ dedim. Bilmiyorum doğru mu söyledim. Ahmet Yesevi’nin dediği doğru da, benim yorumum doğrumu bilemiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Abdullah Gül ise, seçim sonuçlarının ardından AK Parti’nin kuruluş felsefesine geri dönmesi gerektiğini söylemişti.

Mehmet Metiner, "Çekin artık şu zehirli dilinizi üstümüzden" başlıklı yazısında 2 ismin çıkışlarını eleştirdiği yazıda şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul seçimleri organize/örgütlü bir operasyonla CHP adayına kazandırıldı. Pensilvanya’daki deccalin başındaki örgütün bir terör örgütü olduğuna inanmayanlar 15 Temmuz gecesi ‘ahmaklıkları’na sahiden yanmış olsalardı İstanbul seçimlerindeki FETÖ operasyonu konusunda zerre miskal kuşku taşımazlardı. 17/25’teki operasyonun, Gezi sürecindeki vandallığın ve kaosun arkasında FETÖ’nün olduğuna inanmadıkları gibi... FETÖ’nün tasfiye sürecinde onlar ‘yolsuzluk’ ve ‘mağduriyet’ edebiyatı yaptılar. 17/25 Aralık’ta Reis’e operasyon çekilirken en etkili ve yetkili makamlarda olmalarına rağmen çıkıp Reis’i sahiplenmediler. Tersine Reis’i arkadan hançerlediler. Gezi sürecinde de aynısını yaptılar. Şimdi aynı beyler tekrar başlarını uzatmaya başladılar.”