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Arınç'a göre ''bal gibi de yetkisi var''mış!

Arınç'a göre ''bal gibi de yetkisi var''mış!
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Türkiye yaşadığı asrın felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken bir diğer taraftan da 2023 seçimlerinin tarihini tartışmaya devam ediyor. AK Partili Arınç "YSK'nın yetkisi yok" açıklamalarına "bal gibi yetkisi var" yanıtını verdi.

Yaptığı 'Seçim ertelenmeli' sözleriyle çok konuşulan AK Partili Bülent Arınç, 'Ankara Masası Gündem Özel' yayınında Gazeteci Gürkan Zengin'in konuğu oldu.

Seçimlerin ertelenmesi seçeneğinin Anayasa değişikliğine bağlı olduğunu belirten Arınç "Partiler anlaşıp seçimlerin daha yakın bir tarihte yapılmasında mutabık kalırlarsa, bunun da şartları oluşmuşsa seçim yapılabilir. 78’inci maddeye göre seçimlerin öne arkaya alınabilmesi savaş haline bağlı, ama biz bu savaş halinden beter bir şart görüyoruz. Seçimlerin yapılamaz olduğunu düşünüyorsak, seçimlerin eylülde yapılacağını düşünüyorsak, eylül diyeceğiz, Meclis kararıyla. Anayasa dışında bu iş olmaz." diye konuştu.

"BAL GİBİ YETKİLİ, HERKES AÇSIN OKUSUN"

Arınç "YSK'nın seçimleri erteleme yetkisi var mı?" sorusuna ise "YSK'nın böyle bir yetkisi bal gibi var. 79. Maddede bunu anlatıyor. Madde 'seçimler yargı organlarının genel yönetimi ve denetimi altında yapılır. Seçimlerin başlamasından bitimine seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğüyle ilgili bütün işlemleri yapma, yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları şikayet itirazları inceleme, kesin karara bağlama TBMM'ye bağlama...' başından sonuna kadar Yüksek Seçim Kurulu, uzun bir madde. Herkes açsın okusun. Bal gibi yetkili." yanıtını verdi.

Etiketler bülent arınç ysk'nın yetkisi ysk yetki seçim tarihi
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