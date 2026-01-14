  1. Anasayfa
Arınç'tan AK Parti'de Erdoğan'dan sonraki dönem için Bilal Erdoğan'a ret

Arınç'tan AK Parti'de Erdoğan'dan sonraki dönem için Bilal Erdoğan'a ret
AK Parti'nin kurucularından olan ve sık sık AK Partili isimlere yönelik yaptığı sert çıkışlarıyla tanınan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, "Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın babasından sonraki dönemde AK Parti Genel Başkanlığı'na hazırlandığına dair" kulislerdeki iddialarla ilgili dikkat çeken bir açıklamaya imzasını attı.

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti kurucularından Bülent Arınç, Sözcü TV ekranlarında katıldığı canlı yayında AK Parti'de Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sonraki döneme ilişkin soruları yanıtlarken çarpıcı ifadeler kullandı.

Arınç "Sorularınızın cevabını vermekte zorlanıyorum. Neden bana bunları soruyorsunuz? Kafasından ne geçtiğini ben nereden bilebilirim. Bunları konuşmak için çok erken bir varsayımım var ama o da bana kalsın. Bir şey söyleyip de sonra sosyal medyada gelişi güzel şeyler konuşulmasın” derken, "Cumhurbaşkanlığına kimin aday olabileceğine ilişkin de "İsim söylemem ama Tayyip Beyin siyasetteki çizgisini az çok biliyorum. 2007'de ‘Kardeşim Abdullah Gül’dür’ diyen bir insan, seçimler yaklaştığı zaman ‘kardeşim falandır’ diyebilir. Bunu da yabana atmayın." dedi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın ailesine dair bir soruya yanıt verirken de "Ben Erdoğan ailesini tanırım ama Sümeyye Hanımla daha çok seçim gezilerinde birlikte olurduk. Çok hanımefendi bir kızımızdır. Bilal Beyi de tanırım şüphesiz. Cumhurbaşkanlığı konusunda kim ne düşünüyor beni ilgilendirmez, benim işim değil" dedi.

Ankara kulislerinde sık sık dile getirilen "Bilal Erdoğan, babasından sonraki dönemde AK Parti Genel Başkanlığı'na hazırlanıyor" iddialarını da değerlendiren Arınç, aileden aileye geçen iktidarın Türkiye’de toplumda karşılık bulmayacağını savunarak "Avrupa'da babadan oğula görüntüsünü göremezsiniz. Burası bir Azerbaycan değil veya Irak'ta İran'da Libya'da olan gibi bir şey görülmemiş. Olmaz mı istenirse olur. Halk buna karar verir. Halk tarafından hemen alkışlarla ve olumlu karşılanacağını da düşünmem. Seçim sonucunda bu kabul edilirse ona da bir şey diyemeyiz ama bir örneği yok. Babadan oğula intikal eden vekillik olmuştur ama bu başka bir konu. Mesela İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva Cumhurbaşkanı yardımcısıdır. Bu o ülkelerde geçerli olabilir ama bizim ülkemizde kabul görmez diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. 

