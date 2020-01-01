Arınç'tan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na damat yanıtı

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman yargıdaki FETÖ davalarıyla ilgili dün dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Kocaman, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter'in FETÖ'den yargılandığı davada beraat almasına ilişkin, "Ekrem Yeter ile ilgili bizim açımızdan o dosya dolu bir dosyaydı. Karara itiraz ettik" şeklinde konuşmuştu.

BÜLENT ARINÇ'TAN YANIT

Bülent Arınç ise, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın dünkü sözlerine ilişkin bugün bir yanıt verdi.

“Sayın Başsavcı açıklamalarınız her haliyle yanlıştır. Hukuk kurallarına ve etik kurallara aykırıdır” Arınç, “Siz bu açıklamalarınızla bizlere kötü bir yeni yıl kutlaması yaptınız” ifadelerini kullandı.

Arınç'ın açıklamasını TBMM antetli kağıda yapması ise Başsavcı Kocaman'a mesaj olarak yorumlandı.

Bülent Arınç’ın açıklamasının ardından AK Partili isimlerden Arınç’a tepkiler geldi. AK Partili Mehmet Metiner sosyal medya hesabından, Başsavcının Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan fotoğrafını paylaşarak, “Ankara Cumhuriyet Başsavcısına gözdağı vermek Arınç’ın haddi değildir. Sıfatınızı kötüye kullanıp tehdit ve suçlama diline başvurmanız asla kabul edilemez. Yürekli Başsavcımızı Arınç gibilere yedirmeyiz. Sonuna kadar arkasındayız Başsavcımızın, biline!” ifadelerini paylaştı.

AK Partili Şamil Tayyar da Arınç’a tepki gösterdi. Tayyar, “Kötü niyetli adam, Ankara Cumhuriyet Başsavcısına gözdağı vermiş! FETÖ’den yargılanan damadına kalkan olmuş. Sayın başsavcım, sakın geri adım atmayın, bu aziz millet yanında. İyiler de en az kötüler kadar cesur olmalıdır. Gerekirse bedel ödeyelim, kötülere fırsat vermeyelim” dedi

Tayyar da TBMM antetli kağıda dikkat çekerek, “Bak sen! Kötü niyetli adam, TBMM antetli açıklamasında, başsavcıya gözdağı vermekle kalmamış, Adalet Bakanı ve HSK’yı da talimatlandırmış! Bir gün dahi pişmanlık duymamış, hem cübbesiyle hem YİK güvencesiyle FETÖ’yü savunmuş bu adama pabuç bırakırsanız yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.