Arınç'tan çok konuşulacak kozmik oda itirafı!

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın, AA eski Genel Müdürü gazeteci Kemal Öztürk'e verdiği röportajın üçüncü bölümü yayınlandı.

Arınç, söyleşinin üçüncü bölümünde, Kozmik Oda olayı ile ilgili itiraf gibi açıklamalarda bulundu.

"ERDOĞAN AÇARSANIZ İYİ OLUR DEYİNCE BAŞBUĞ ARAMA TALİMATI VERMİŞ"

Kemal Öztürk’ün ''Kozmik Oda'yı siz mi açtırdınız'' sorusuna Arınç; ''hayır, bu külliyen yalandır ve katmerli bir iftiradır'' yanıtını verdi. Arınç şöyle devam etti; O olaydan sonra benim dışımda bir tartışma yaşanmış. Sayın Başbuğ önce olmaz demiş. Sonra Başbakanımızla konuşmuş. O da açarsanız iyi olur, bu kadar kuşku ortadan kalkar deyince Başbuğ arama talimatı vermiş."

17 HANELİ ŞİFRELERLE AÇILABİLİYOR

Çok sınırlı sayıda personelin girmek için yetkili olduğu, kapısı yüz ve parmak izi tanıyan ve 17 haneli şifrelerle açılabilen kozmik odalara 2009 yılında girilmiş ve günlerce aramalar yapılmıştı.

Arınç'a yönelik suikast iddialarıyla başlayan ve devlet sırrı niteliğindeki belgelerin bulunduğu Genelkurmay Başkanlığı Seferberlik Bölge Başkanlığında günlerce süren aramaların aslında FETÖ kumpası olduğu çok sonra ortaya çıkmıştı. FETÖ’nün kumpası ortaya çıktıktan sonra Kozmik Oda'yı kimin açtırdığı hep merak edildi.