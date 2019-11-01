Arınç'tan damadı için dikkat çeken açıklama

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "akıl hocası", Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Anadolu Ajansı eski Genel Müdürü gazeteci Kemal Öztürk'ün Youtube kanalına konuk oldu. Röportajın ilk bölümünde Kanun Hükmünde Kararnameler için “bir faciadır” diyen Bülent Arınç, "Çevremde o kadar çok bu felaketi yaşayan insan var ki, ben onlara acıyorum, merhamet ediyorum. Aslında onlardan da özür diliyorum" demişti.

Röportajın ikinci bölümünde ise, Bülent Arınç, yeterli delil olmadığı gerekçesiyle FETÖ’den beraat eden damadı Ekrem Yeter hakkında konuştu. FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında hakkında FETÖ üyeliğinden soruşturma başlatılan Ekrem Yeter, 5 Haziran 2017’de FETÖ üyeliğinden tutuklanmış, 4 gün sonra, 9 Haziran 2017’de de tahliye edilmişti. Ekrem Yeter, FETÖ ile mücadele kapsamında çıkarılan 2 Eylül 2016 tarihli 673 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile üniversiteden ihraç edilmişti. FETÖ Çatı Davası’nda ve Yeter’in yargılandığı davada da tanıklar ve gizli tanıklar, Arınç’ın damadı Yeter’in FETÖ üyesi olduğunu sık sık tekrar etmişlerdi.

DAMATLARIN SÜREKLİ GÜNDEME GETİRİLMESİ ÖZEL HAYATI RENCİDE EDİYOR

“Bazen hayırsız çıkar, bazen hayırlı çıkar. Kız anne ve babası olanların umarım bir de damadı olacaktır” diyerek sözlerine başlayan Bülent Arınç, “Damatların sürekli gündeme getirilmesi, özellikle yanlış, kötü, çirkin amaçlarla gündeme getirilmesi insanların özel hayatlarını çok rencide ediyor” ifadelerini kullandı.

“Siyasetçileri veya toplumda önde gelen kişileri damatları, çocukları üzerinden vurmak çok yanlış bence” diyerek konunun gündeme getirilmesini eleştiren Arınç, damadı için, “Damadımız iyi bir evlat, iyi bir koca, eş, üç torunumuzun babası, meslek hayatında çok başarılı, çok vatansever, milli duyguları çok coşkulu bir insan” dedi.

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HASTANEDEKİ DOKTORUN SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ İLE NE ALAKASI VAR

Dindar insanlar arasında FETÖ ile yolu kesişmemiş çok az insan olduğunu ifade eden, “15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra bir travma yaşandı. Türkiye’deki her 3-4 aileden birinde yaşanmış bir travmadan bahsediyorum. Kimisinin damadı, kimisinin evladı, kimisinin gelini, kimisinin kızı. Özellikle dindar insanlar içerisinde bir şekilde bu FETÖ denen olguyla yolu kesişmemiş insan az bulunur. Ya okullarına gitmiştir, ya dershanelerine gitmiştir, ya etkinliklerinde bulunmuştur” şeklinde konuştu.

Damadı hakkında 15 Temmuz sonrasında başlayan soruşturma ve KHK ile meslekten ihracı sürecini anlatan Bülent Arınç, damadı Yeter’in FETÖ iddianamesinde “silahlı örgütün üyesi olmak”tan yargılandığını ifade ederek bu duruma şöyle itiraz etti:

“15 Temmuz akşamı tanklar yürüdü, silahlar patladı. Meclis, külliye bombalandı. Jandarma Genel Komutanlığı bombalandı. Biz sokağa çıkmadık. Bütün bunları yapan kim? Uçağı kullananlar, helikopteri kullananlar, hedef gözeterek ateş edenler, tankın arkasına saklanıp komutanının ‘vurun’ talimatıyla silahsız insanların üzerine silah sıkanlar. 250 şehidimiz var, 2 binden fazla yaralımız var, maddi manevi birçok kaybımız var. Bunu yapan örgüt silahlı kuvvetlerin içinde bir kısım, bir örgütün uzantısı olarak kendisine verilen talimatla hareket etmiş. Bu artık yargı kararları ile ortaya çıktı. Buna silahlı örgüt denebilir. Bunlara dolaylı olarak destek verenler de kullanılabilir. Ama hastanedeki doktor, camideki imam, köydeki öğretmen, Bank Asya’da çocuklarının okul taksitini ödemek için para yatırmış olan bir emekli memur, bir gazetenin abonesi olmuş bir insan…”

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ARINÇ: YÜZDE YÜZ DOĞRU HAKSIZLIK VARDIR

Damadı hakkında algı oluşturulduğunu, “Bugün yargıyı en çok zorlayan, kamuoyunu da en çok yanıltan bir olaydan bahsetmek istiyorum. O da; Algı meselesi… Önce o kişi hakkında peşinin suçlayıcı bir algı meydana getiriliyor. Olgu hariç. Olgu beraat kararıdır. Algıya bakarsanız; Mahrem ağabeylikten tutun, imamlıktan tutun… İki sene içersinde herkes, ‘bu damat öyle bir damat ki’, bana düşmanlıklarını damada göstererek tatmin olmaya çalışanlar var” diyerek anlatan Arınç, “İnsanların isyan ettiği konu; Ekrem Yeter hakkındaki iddialardan daha az bir çok insan beraat edemiyor, mahkum oluyor. Neden Bülent Arınç’ın damadı hakkında bu kadar büyük iddialar varken beraat ediyor? Burada bir haksızlık var mı Bülent Arınç’ın isminden dolayı?” şeklindeki soruya ise “çok doğru, bu iddialar yüzde yüz doğrudur ve haksızlık vardır. Bunu kabul etmemiz lazım” diye yanıt verdi ve bu durumdan yargıyı sorumlu tuttu.

FETÖ YARGILAMALARINI ERGENEKON YARGILAMALARINA BENZETTİ

Yargılamalarda haksızlıklar yapıldığını, “Bu Zaman gazetesine abone olmuş. Dershaneye gidenlere de zorla abone yaptırılan bir gazete. Belki gazetecilik açısından da başarılı. Burada yazmayan mı vardı, burada konuşmayan mı vardı? Bunu suç unsuru haline getirdiler. Açılışını Cumhurbaşkanı, Başbakanı ile yapılan Bank Asya’da hesap bulunması… Bunlar ne alaka… Bu banka 15 Temmuz’a kadar açık kaldı” sözleriyle anlatan Bülent Arınç, FETÖ yargılamalarının daha lokal hale getirilmesi gerektiğini, yüz binlerce insanın dahil edildiğinde asli unsurun zedelendiğini ifade eden belirtip şöyle dedi:

“Ergenekon’da da böyle olmuştu. Maalesef Ergenekon sürecini yaşamış olan Türkiye, şimdi yargıda yarın o sürece başlayacak başka faciaları gündeme getiriyor.”