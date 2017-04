Arınç'tan ''hayırcı'' eleştirilerine çok ilginç yöntemle cevap

AK Parti'nin kurucu ekibinde yer alan Bülent Arınç'a referandumdan ''evet'' çıkmasının ardından ağır eleştiriler yöneltilmişti. Son olarak AK Parti milletvekili Mehmet Metiner ''kalbimizde zerre kadar yeri yok'' demişti.

Arınç eleştire toptan cevap verdi. Ama doğrudan açıklama yapmak yerine gazetecilerin köşe yazılarını kullanmayı tercih etti.

İşte Arınç'ın yazılarından alıntı yaptığı 4 yazar ve yazıları:

Fehmi Koru: Abdullah Gül ve Bülent Arınç'ın sessiz kalması nimet

"En doğru siyasi davranış tarzı, hayati konularda kararlar alınırken, en geniş istişare mekanizmasını çalıştırmak ve yine de ikna olmamışları cepheye sürmemektir. Bizde ise, artık günlük politikadan uzak ve istişare mekanizması içerisinde de bulunmayan kişilerin bile, içlerine sindirmiş-sindirmemiş olmalarına aldırmadan, cephede yer alması bekleniyor. O insanların sessiz kalmalarının bir ‘nimet’ olduğunun düşünülmemesi bana ilginç geliyor"

Kemal Öztürk: AK Parti'ye nasıl zarar verilir?

"Düşünsenize, muhafazakar insanların paralarıyla kurulmuş gazetelerde, parayla yazıp, dindar insanları düşmanlaştırıyorlar. Dindar insanların kurduğu televizyonlarda, yine dindar insanları, 'kripto, FETÖ'cü, hain, satılmış, Kraliçe'nin adamı, Amerika'nın adamı' diye suçluyorlar. Cesur değil, cüretkarlar. Hiçbir şey umurlarında değil. Kimse de bunlara “sen kimin adına konuşuyorsun, sus” demiyor"

İsmail Kılıçarslan: İslamcıları AK Parti'den tasfiye etmeye gücünüz yetmez

"Gücünüzün yetmeyeceğini bile bile bizi tasfiye etmek istiyor olabilirsiniz. Fakat Türkiye İslamcılığı tarihini biraz olsun çalışmanızı salık veririm bunu denemeden önce. Duraksar, tökezler, zayıflar, fakat her seferinde yöntemini ve formunu değiştirerek; idealini hiç değiştirmeksizin yürümenin, yola devam etmenin bir yolunu bulur İslamcılar"

Sibel Eraslan: Her lafına idam, kodes, vatan hıyanetiyle başlayan troller...

"Kim bunlar ve yeni dönemde olmaması gerekenler:

Mesela son iki günde ortaya atılan eyalet sistemi laflarını çıkartanlar, sağda solda hızını alamayıp eski Türkiye’yi yıkıyoruz, devrim yapıyoruz diye caka satarken özellikle kadın seçmenleri korkutan şovmenler, her lafına idam, kodes, vatan hıyanetiyle başlayan troller ve maalesef kibirden taş keseceğini düşündüğüm vekiller, kapıları rugan pabuçlarının uçlarıyla tekmeleyen bürokratlar, fotoğrafa girebilmek için birbirine dirsek atan örtülü mebuslar, sürekli insan azarlayan devlet destekli STK’lar, kültür ve sanattan bir türlü ellerini çekmeyen ihaleciler, çantacılar, her yanı zebellah gibi gökdelenlerle kuşatan müteahhitler, demokratik bir rejimin demokratik imkanlarıyla kurulmuş bir partiyi asrı saadetin devamı olarak sunabilen anakronik şaşkınlar, televizyon kanallarını parsellemiş ve toplumsal hiçbir inandırıcılığı da karşılığı da olmayan uğursuzlar, birbirini sevmeyen ve birbirine güvenmeyen teşkilatlar, dava arkadaşlığı denen ruhu hayatta tatmamış olanlar… "

