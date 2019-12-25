Asgari ücret için Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Kanal İstanbul ile ilgili, ''Türkiye için yapılabilir, İstanbul için önemli bir projedir. 'Yaptırmayız' tarzı yaklaşımların sonuç vermediğini gördük. Montrö'yü tartışmaya açmayız. Montrö Boğazlar Anlaşması, Türkiye'ye boğazlar konusunda tam yetki veren bir anlaşmadır. Kanal İstanbul Türkiye için bu yapılabilir bir projedir. Bunu 'Yaptırmayız' gibi yaklaşımlarla engellemeye çalışmak çok anlamlı gelmiyor. Muhalefetin 'yaptırırım yaptırmazsın' meselesine getirmesi çok garip. Kanal İstanbul bir devlet projesidir, belediye ya da siyasi parti projesi değildir. İlgili kurumlar çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

ASGARİ ÜCRET

Bir basın mensubunun asgari ücretle ilgili sorusuna Kalın, kabine toplantısında bu konunun gündeme gelmediğini belirtti.

Kalın, ''Asgari ücret konusunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un bir çalışma yaptığını anlatan Kalın, "Bu diğer kurumların ve asgari ücrete taraf olan işveren-işçi tarafların bütün değerlendirmeleri alınmak suretiyle bir noktaya gelecek. O noktada da tabii ki Cumhurbaşkanımızın da bir değerlendirmesi olacak. Burada jesti, rakamın inmesi-çıkmasından ziyade 'herkesin taleplerini karşılayacak bir orta yolun bulunması' şeklinde anlamak daha isabetli olur. O konudaki çalışma devam ediyor" diye konuştu.

KONUT VERGİSİ

Kalın, ''Değerli konut vergisi için bir yıllık erteleme söz konusu olabilir" dedi.

