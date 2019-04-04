AK Parti ve CHP'den peş peşe oy sayımı açıklaması
AK Parti ve CHP'den peş peşe oy sayımı açıklaması
CHP’den YSK’ya ve başkan Sadi Güven'e suç duyurusu
CHP’den YSK’ya ve başkan Sadi Güven'e suç duyurusu
İşte yerel seçimlerde oyunu en fazla artıran 10 belediye başkanı
İşte yerel seçimlerde oyunu en fazla artıran 10 belediye başkanı
İstanbullular dikkat ! 26 saat boyunca bu yollar trafiğe kapanacak
İstanbullular dikkat ! 26 saat boyunca bu yollar trafiğe kapanacak
Milyonları ilgilendiren 4 yasa Meclis'e geliyor!
Milyonları ilgilendiren 4 yasa Meclis'e geliyor!
Yargıtay'dan milyonlarca çalışan için emsal karar !
Yargıtay'dan milyonlarca çalışan için emsal karar !
Türkiye'nin tek komünist başkanına mazbatası verilmedi
Türkiye'nin tek komünist başkanına mazbatası verilmedi
Seçimlerin en ilginç olayı: CHP, itiraz etti AKP’nin oyu arttı
Seçimlerin en ilginç olayı: CHP, itiraz etti AKP’nin oyu arttı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 04 Nisan 2019 16:09

Askeri kaynaklar: ''İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti...''

Askeri kaynaklar, Ekrem İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti hakkında "uygun değil" yorumunda bulundu.

Askeri kaynaklar: ''İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti...''
A+ A-

Askeri kaynaklar Ekrem İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyaretine ilişkin, "Yönergeye uygun yapılmadı, rahatsızlık yarattı. İmza konusu bizimle alakalı bir konu değil" dedi

Ekrem İmamoğlu'nın Anıtkabir ziyaretine ilişkin yeni bir açıklama geldi. 

Askeri kaynaklar, "Yönergede yer alan hususlara aykırı hareket edilmesi nedeniyle törenin insicamının bozulması ve Anıtkabir'in saygınlığına gölge düşürülmesi rahatsızlık yaratan husus olmuştur" değerlendirmesinde bulundu.


Değerlendirmede İmamoğlu'nun Anıtkabir Özel Defterini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatıyla imzalamasının ise kendileriyle ilgili bir konu olmadığı belirtildi.

F-35'lerin teslim süreciyle ilgili ABD ile bütün koordinasyonların ve pilotların eğitiminin devam ettiği de ifade edildi. S-400'lerin temmuz ayında teslim edileceğini değerlendirmede yer aldı.

anıtkabir , askeri kaynaklar , ekrem imamoğlu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM