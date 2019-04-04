Askeri kaynaklar: ''İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti...''

Askeri kaynaklar Ekrem İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyaretine ilişkin, "Yönergeye uygun yapılmadı, rahatsızlık yarattı. İmza konusu bizimle alakalı bir konu değil" dedi

Ekrem İmamoğlu'nın Anıtkabir ziyaretine ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Askeri kaynaklar, "Yönergede yer alan hususlara aykırı hareket edilmesi nedeniyle törenin insicamının bozulması ve Anıtkabir'in saygınlığına gölge düşürülmesi rahatsızlık yaratan husus olmuştur" değerlendirmesinde bulundu.



Değerlendirmede İmamoğlu'nun Anıtkabir Özel Defterini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatıyla imzalamasının ise kendileriyle ilgili bir konu olmadığı belirtildi.

F-35'lerin teslim süreciyle ilgili ABD ile bütün koordinasyonların ve pilotların eğitiminin devam ettiği de ifade edildi. S-400'lerin temmuz ayında teslim edileceğini değerlendirmede yer aldı.