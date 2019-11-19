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  4. 19 Kasım 2019 18:07

Askeri tesisler de özelleştiriliyor

AK Parti’nin Meclis’e sunduğu 95 maddelik yeni yasa teklifinde askeri sosyal tesislerin özelleştirilmesi yer aldı.

Askeri tesisler de özelleştiriliyor
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AK Parti iktidarı 15 Temmuz’un ardından tarihi askeri liseleri, GATA’yı ve harp okullarını kapatmıştı. Kuleli Askeri Lisesi’nin ise otel yapılacağına dair iddialar gündeme gelmişti. 

AK Partili milletvekillerinin imzasını taşıyan ve askeri sosyal tesislerin özelleştirmesini de öngören 95 maddelik yasa teklifi TBMM'ye sunuldu.

“KİRAYA VERİLECEK”

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı sosyal tesislere ilişkin düzenleme yapılacak. Komutanlık, bu kapsamda vardiya yatakhaneleri, eğitim ve kongre merkezleri, sosyal tesisler, gazinolar, moral eğitim merkezleri ve kantinler kurabilecek. Sosyal tesislerin bazıları kiraya verilecek. Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu personel, bu tesislerden karşılıklı olarak istifade edebilecek.

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