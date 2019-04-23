Askerlik sistemi komple değişiyor: ''Hazırlıklar tamam''

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meclis'te düzenlenen resepsiyonda açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, "F-35 konusunda tabi ki B planımı var. Kısa orta uzun vadeli planlarımız var. Süreçte henüz kilitlenme yok. 4 pilotumuz halen uçuyor. 2 pilotumuz eğitime hazırlanıyor. 35-40 personelimizin eğitimi de sürüyor. Suriye konusunda ABD'nin bizim tezlerimize yaklastığını görüyoruz çünkü bizim tezlerimiz makul. Yeni askerlik sistemi büyük ölçüde tamamlandı, Cumhurbaşkanı'na sunacağız" dedi.

Bakan Akar yeni askerlik sisteminin detaylarını açıkladı

Dışişleri Bakanı'ndan S-400 ve F-35 krizi hakkında açıklama

Bakan Hulusi Akar'dan yeni Kılıçdaroğlu açıklaması

Hulusi Akar'dan tepki çeken konuşma !