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  4. 07 Mayıs 2020 19:21

''Askıda Fatura'' kampanyasıyla 7 milyon 300 bin liralık fatura ödendi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada 'Askıda Fatura' kampanyası ile 7 milyon 307 bin 612 TL'lik fatura ödendiğini açıkladı.

''Askıda Fatura'' kampanyasıyla 7 milyon 300 bin liralık fatura ödendi
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Askıda Fatura' kampanyasında 56 bin 573 ailenin 7 milyon 307 bin 612 TL tutarındaki doğalgaz ve su faturasının ödendiğini söyledi.

Ödenen faturaların düzenli olarak duyuracağını söyleyen Başkan İmamoğlu, "Dayanışma ile ne güzel oluyorsun İstanbul. Askıda Fatura kampanyamızla 30 saatte 56.573 ailenin 7.307.612 TL değerindeki faturası ödendi. Düzenli olarak bu verileri vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Destek veren herkese teşekkürler." dedi.

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