Atama kararları Resmi Gazete'de: İstanbul Valisi Davut Gül oldu

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, yeni İstanbul Valisi Davut Gül oldu.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin açıklanmasının ardından yeni atamalar da art arda geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabinede görev alan isimlerden boşalan makamlara yeni görevlendirmeler yaptı. MİT Başkanlığı görevine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ı, Genelkurmay Başkanlığı görevine Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever'i, İstanbul Valiliği görevine Gaziantep Valisi Davut Gül'ü, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na Akif Çağatay Kılıç'ı, Savunma Sanayii Başkanlığı'na da ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün'ü atadı. Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 13 ÜNİVERSİTEYE REKTÖR ATAMASI Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Biruni Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adnan Yüksel, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu, Çankaya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hadi Hakan Maraş, Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Abdurrahman Muhammed Uludağ, İstanbul Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Volkan Öngel, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Torlak, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, Munzur Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kenan Peker, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Alican ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamdullah Şevli atandı.