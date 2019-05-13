Atatürk portresini kim kaldırdı ?

YSK tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenme kararı ve beraberinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasının iptali kararı verilmişti. Karar sonrası İmamoğlu'nun odasındaki Atatürk portresinin kimin tarafından kaldırıldığı tartışmalara sebep olmuştu. Atatürk fotoğrafıyla ilgili İBB'nin açıklamasını yalanlayan bir görüntü ortaya çıktı.

YSK tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenme kararı ve beraberinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasının iptali kararı verilmişti. İptal kararının ardından, İmamoğlu’nun başkanlık makamına astırdığı Atatürk portresi tartışma konusu olmuştu.

İmamoğlu’nun ekibi, Atatürk resmini Başkan’ın belediyeye hediye ettiğini söyleyerek almak istemedi. İddiaya göre; ekip belediyeden ayrılmak üzere iken, tablo son anda yerinden söküldü ve gitmek üzere olanlara verildi. Bu bilginin kamuoyuna yansıması ile birlikte İBB açıklama yapmış ve şöyle demişti:

“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı makam odasındaki Atatürk Portresi’nin bulunduğu yerden kaldırıldığı yönündeki bazı basın yayın organlarında yer alan haber ve iddialara ilişkin yapılan incelemede; Sayın Ekrem İmamoğlu tarafından Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilen Kubilay Bayrak ve Başkan Danışmanı Murat Ongun’un özel asistanı Burcu Ciner tarafından 07 Mayıs 2019 tarihinde Başkanlık makamındaki özel eşyalarla birlikte Atatürk Portresi de ‘şahsa özel' olduğu gerekçesiyle alınmıştır.”

İBB'Yİ YALANLAYAN GÖRÜNTÜ

Odatv'nin yayınladığı haberdeki görüntüye göre tabloyu önden tutan ve makamdan çıkaran kişilerden öndeki İBB Özel Kalem personeli Sezgin İli. Tabloyu diğer ucundan tutan kişi ise yine İBB Özel kalem personeli Mustafa Karabıyık. İki personelin de özel kalemde odacı olduğu ve İBB Genel sekreteri Hayri Baraçlı’nın talimatıyla tabloyu yerinden kaldırdıkları belirlendi. Böylece İBB’nin açıklaması yalanladı.