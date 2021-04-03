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  4. Avrasya Araştırma son anketini açıkladı; oylar el değiştirdi!

Avrasya Araştırma son anketini açıkladı; oylar el değiştirdi!

Avrasya Araştırma’nın paylaştığı son anket sonuçlarına göre Millet İttifakı’nın oyları Cumhur İttifakı’nın oylarını geçti.

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, yaptıkları son anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Vatandaşlara “Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu sorulurken, Millet İttifakı’nın iki ayağını oluşturan CHP ve İYİ Parti’nin oyları, Cumhur İttifakı’nı oluşturan AK Parti ve MHP’nin oylarını geride bıraktı.

 Kararsızlar dağıtıldığında AK Parti’nin oyları yüzde 33.2, MHP’nin oyları yüzde 6.9 olarak paylaşılırken; CHP yüzde 26.8, İYİ Parti ise yüzde 13.8 bandında yer aldı.

Bu sonuçların ardından Cumhur İttifakı’nın toplam oy oranı 40.1, Millet İttifakı’nın oy oranı 40.6 oldu.

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