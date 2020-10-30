Avrasya Araştırma'nın son anketi: ''Erdoğan 2 adaya karşı kaybediyor''

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz ekim ayına ilişkin anketi paylaştı. Ankete ilişkin açıklamalarda bulunan Özkiraz, "Ciddi miktarda Erdoğan seçmeni artık onun kazanamayacağını ve oylarının azaldığını düşünüyor" dedi.

Cumhuriyet'ten Bilal Çelik'in haberine göre; "Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olursa Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı önceki seçime göre artar mı, azalır mı?" sorusunu yanıtlayan katılımcıların yanıtları şöyle:

Erdoğan'a bir önceki seçimlerde oy veren katılımcıların yüzde 60,4'ü "Değişmez", yüzde 28,3'ü "Erdoğan'ın oyları azalır", yüzde 11,3'ü ise "Erdoğan'ın oyları artar" yanıtını verdi.

Erdoğan'a oy vermeyen katılımcıların ise yüzde 47,4'ü "Değişmez", yüzde 51,3'ü "Erdoğan'ın oyları azalır", yüzde 1,3'ü ise "Erdoğan'ın oyları artar" yanıtını verdi.

KATILIMCILAR SUNULAN ADAYLARIN "KAYBEDECEĞİNİ" DÜŞÜNÜYOR

"Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın rakibi olmaları durumunda sayacağım isimlerin şansını nasıl değerlendirirsiniz" sorusunu yanıtlayan katılımcılar bütün adayların kaybedeceğini düşünüyor. O oranlar şöyle:

Abdullah Gül:

Kazanır: yüzde 33,1

Kaybeder: yüzde 54,7

Ortada: yüzde 12,2

Abdullatif Şener:

Kazanır: yüzde 38

Kaybeder: yüzde 46,5

Ortada: yüzde 15,5

Ali Babacan:

Kazanır: yüzde 38,2

Kaybeder: yüzde 42,9

Ortada: yüzde 18,9

Ahmet Davutoğlu:

Kazanır: yüzde 25,6

Kaybeder: yüzde 65,2

Ortada: yüzde 9,2

Ekrem İmamoğlu:

Kazanır: yüzde 41,5

Kaybeder: yüzde 42,1

Ortada: yüzde 16,4

İlhan Kesici:

Kazanır: yüzde 37,1

Kaybeder: yüzde 45,7

Ortada: yüzde 17,2

Kemal Kılıçdaroğlu:

Kazanır: yüzde 35,3

Kaybeder: yüzde 55,2

Ortada: yüzde 9,5

Mansur Yavaş:

Kazanır: yüzde 41

Kaybeder: yüzde 42,5

Ortada: yüzde 16,5

Meral Akşener:

Kazanır: yüzde 39,6

Kaybeder: yüzde 47,2

Ortada: yüzde 13,2

Muharrem İnce:

Kazanır: yüzde 35,1

Kaybeder: yüzde 60,3

Ortada: yüzde 6,6

Özgür Özel:

Kazanır: yüzde 35,1

Kaybeder: yüzde 45,2

Ortada: yüzde 19,7

Selahattin Demirtaş:

Kazanır: yüzde 5,5

Kaybeder: yüzde 85,2

Ortada: yüzde 9,3

Yanıtları yorumlayan Özkiraz, "Erdoğan muhtemel rakiplerine göre hala şanslı görülse de "Erdoğan kazanır" diyenlerin önceki yıla göre yarı yarıya azaldığını görüyoruz. İmamoğlu ve Yavaş Neredeyse Erdoğan kadar şanslı görülüyor" dedi.

YANITLARA GÖRE YAVAŞ VE İMAMOĞLU ERDOĞAN’A KARŞI KAZANIYOR

"Cumhurbaşkanlığı seçiminde sayacağım isimlerden çatı aday olarak Erdoğan'ın rakibi olmaları durumunda kime oy verirsiniz" sorusunu yanıtlayan katılımcıların yanıtlarına göre sadece İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş seçimi kazanabiliyor. Oranlar şöyle:

Abdullah Gül:

Oy veririm: yüzde 34,5

Erdoğan'a oy veririm: yüzde 40,7

Kararsızım: yüzde 9,1

İkisine de oy vermem: yüzde 15,7

Abdullatif Şener:

Oy veririm: yüzde 39

Erdoğan'a oy veririm: yüzde 41,3

Kararsızım: yüzde 11,1

İkisine de oy vermem: yüzde 8,6

Ali Babacan:

Oy veririm: yüzde 36,7

Erdoğan'a oy veririm: yüzde 39,9

Kararsızım: yüzde 10,2

İkisine de oy vermem: yüzde 13,2

Ahmet Davutoğlu:

Oy veririm: yüzde 31

Erdoğan'a oy veririm: yüzde 42,1

Kararsızım: yüzde 7,8

İkisine de oy vermem: yüzde 19,1

Ekrem İmamoğlu:

Oy veririm: yüzde 42,3

Erdoğan'a oy veririm: yüzde 41,1

Kararsızım: yüzde 9,7

İkisine de oy vermem: yüzde 6,9

İlhan Kesici:

Oy veririm: yüzde 38,8

Erdoğan'a oy veririm: yüzde 41

Kararsızım: yüzde 12,4

İkisine de oy vermem: yüzde 7,8

Kemal Kılıçdaroğlu:

Oy veririm: yüzde 38,5

Erdoğan'a oy veririm: yüzde 41,2

Kararsızım: yüzde 12,4

İkisine de oy vermem: yüzde 7,9

Mansur Yavaş:

Oy veririm: yüzde 40,4

Erdoğan'a oy veririm: yüzde 39,8

Kararsızım: yüzde 9,2

İkisine de oy vermem: yüzde 10,6

Meral Akşener:

Oy veririm: yüzde 38,1

Erdoğan'a oy veririm: yüzde 40,6

Kararsızım: yüzde 10,5

İkisine de oy vermem: yüzde 10,8

Muharrem İnce:

Oy veririm: yüzde 35,9

Erdoğan'a oy veririm: yüzde 41,9

Kararsızım: yüzde 7,5

İkisine de oy vermem: yüzde 14,7

Özgür Özel:

Oy veririm: yüzde 38,8

Erdoğan'a oy veririm: yüzde 42,1

Kararsızım: yüzde 8,7

İkisine de oy vermem: yüzde 10,4

Selahattin Demirtaş:

Oy veririm: yüzde 30,3

Erdoğan'a oy veririm: yüzde 51,9

Kararsızım: yüzde 2,5

İkisine de oy vermem: yüzde 15,3

Özkiraz'ın bu oranlara ilişkin yorumu ise, "Hemen tüm adaylara karşı Erdoğan ciddi oy kaybetmiş. İmamoğlu ve Yavaş çatı aday olmaları durumunda Erdoğan'ı yeniyorlar" şeklinde oldu.