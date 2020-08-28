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  4. 28 Ağustos 2020 08:42

Ayasofya oy oranlarını etkiledi mi? Ünlü anketçi açıkladı

MetroPOLL Araştırma şirketi, Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesine ilişkin yaptığı çalışmanın sonuçlarını paylaştı.

Ayasofya oy oranlarını etkiledi mi? Ünlü anketçi açıkladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile camiye dönüştürülen Ayafasofya'nın, seçmenin oy verme davranışına ne kadar etkisi olduğunu MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar açıkladı. Sencar, "etkisi kalmadı" dedi.

"ETKİSİ KALMADI"
 Sencar, Ayasofya'nın ibadete açılmasının seçmenin oy verme davranışına etkisine ilişkin yapılan çalışmanın sonucunu, "Meraklısına, Ağustos raporu tamamlandı. Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesinin seçmenin oy verme davranışına etkisi kalmadı" ifadeleriyle paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ayasofya'nın ibadete açılacağı tartışıldığı dönemde konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Şimdi bu olayı büyütüp bu olayı Türkiye’nin, dünyanın gündemine getirmenin hiçbir mantığı yok. Sen eğer bunu kullanıyorsan siyaseten, “Bunu ben açtığımda takdirde, cami olarak açtığım takdirde oyum artacaktır” diyorsan ve hedefi böyle koyup, “Acaba ben bunu söylediğimde CHP bana itiraz eder de ben de buradan oy devşiririm” diye düşünüyorsa, hayır bunu düşünmesin" ifadelerini kullanmıştı. 

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