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Ayhan Bilgen HDP’den istifa etti

Ayhan Bilgen HDP’den istifa etti

Eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, HDP'den istifa ettiğini duyurdu.

Eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, sosyal medyadan bulunduğu paylaşımla HDP'den istifa ettiğini duyurdu.

İstifa metinini de paylaşan Bilgen, “Yolcu yolunda gerek! Uyarı ve eleştirilerimde yanılmayı umuyor, barış ve demokrasi için iyi niyetle, özveriyle mücadele eden herkese başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Etiketler ayhan bilgen istifa hdp istifa etti
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