  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Aykut Erdoğdu CHP'ye yeniden döndü

Aykut Erdoğdu CHP'ye yeniden döndü

Aykut Erdoğdu CHP'ye yeniden döndü
Güncelleme:

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) geçtiğimiz temmuz ayında istifa eden İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, bugün toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla partiye geri döndü.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre eski eşinin yayınladığı ses kaydı sonrası partisinden istifa eden İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, 7 ay sonra yeniden CHP üyesi oldu. Erdoğdu’nun CHP’ye geri dönüşüyle partinin Meclis’teki sandalye sayısı da 134’ten 135’e çıkmış oldu.

Erdoğdu, 7 ay bağımsız milletvekilliği yapmıştı. 

NE OLMUŞTU?
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun ayrıldığı eşi Özge Pomen, sosyal medya hesabından telefonuna kaydettiği bir konuşma kaydı paylaştı. Kayıtta Erdoğdu’nun, Tuba Torun’un CHP Parti Meclisi’ne girmesi için Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu aradığını söylediği görüldü. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, eski eşinin açıkladığı konuşma kaydının ardından hastaneye kaldırılan yeni eşi Tuba Torun’dan özür diledi.

T24

Etiketler chp aykut erdoğdu yeniden
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Nagihan Karadere gözyaşlarıyla anlattı: Survivor hayatımı altüst etti
Survivor Berna Keklikler küvette poz verdi
Bir ülke daha İstanbul'daki konsolosluğunu kapattı
İstanbul'da özel okulda iğrenç olay: Kadın öğretmen öğrencilere cinsel istismar!
Burası başkent Ankara! Utandıran ucuz et kuyruğu kamerada
EYT'de bu tabloya dikkat! Emeklilik hayaliniz suya düşebilir!
Citroen Ami'nin büyük ağabeyi ortaya çıktı! Akıl almaz bir SUV!
Türkiye'de yıllardır görülmüyordu! Kabus geri döndü, vaka sayısı artıyor
Sosyal medyadan iğrenç ifşada kendini böyle savundu
Sosyal medya imamından olay sözler: ''Hz. Meryem ve Hz. Muhammed evlenecek''