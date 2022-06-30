Aylin Nazlıaka CHP’lilerin yüzünü güldürdü! Davetsiz kurdele kesti…

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka dün gece Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ‘Görev Süresindeki Üçüncü Yıl-110 Projenin Temel Atma, Açılış ve Tanıtım Töreni'nde herkesi kendisine güldürdü.

Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ‘Görev Süresindeki Üçüncü Yıl-110 Projenin Temel Atma, Açılış ve Tanıtım Töreni'nde görev süresince yaptıkları çalışmaları ve planlanan projeleri anlattı.

Toplantıya CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Koray Aydın, Şenol Sunat, Ünzile Yüksel, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcıları Doğa Şanlıoğlu, Nazlı Seda Vural, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcıları Selçuk Özdağ, Feramuz Üstün, Doğan Demir, Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcıları Cemal Enginyurt, Adnan Turfan, Gökhan Pınarbaşı ve çok sayıda milletvekili katıldı.

NAZLIAKA, ANONS EDİLMEDEN KURDELE KESTİ!

Daha önce de adı sıkça skandallarla anılan ve ihraç olup defalarca PM’den reddedilen sonuncusunda kıl payı oyla yeniden üye olan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka dün gece Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ‘Görev Süresindeki Üçüncü Yıl-110 Projenin Temel Atma, Açılış ve Tanıtım Töreni'nde herkesi kendisine güldürdü. Sunucu Özlem Gürses’in kurdele kesmek için Millet İttifakı temsilcilerini ve Ankara İlçe Belediye Başkanlarını davet ettiği anda Aylin Nazlıaka tam o esnada sahneye fırlayarak davetsiz misafir olarak kurdelenin ucundan tutuverdiği görüldü. Davetsiz misafir salonda ki herkesi güldürdü.

Öte yandan Aylin Nazlıaka yakın çevresine gelecek dönem Ankara Büyükşehir Belediyesine aday olacağını bahsettiği hatta Mansur Yavaş isminin tutmadığını söylediği iddia edildi.