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AYM, Türkiye'nin Sesi Partisi'nin logosu için kararını verdi

AYM, Türkiye'nin Sesi Partisi'nin logosu için kararını verdi

Anayasa Mahkemesi (AYM), Ayhan Bilgen'in kurduğu Türkiye'nin Sesi Partisi'nin ambleminin Demokratik Sol Parti’nin (DSP) başvurusu üzerine hükümsüzlüğüne ve siyasi parti sicilinden terkinine karar verdi.

Eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, Türkiye’nin Sesi Partisi’ni kurdu ve partisinin amblemi olarak “ak güvercin” kullandı. DSP, Türkiye’nin Sesi Partisi’nin ambleminin kendi amblemlerine benzediği iddiasıyla AYM’ye başvurdu ve amblemin hükümsüzlüğüne, siyasi parti sicilinden terkinine karar verilmesini istedi.

AYM, DSP’nin başvurusu üzerine, Türkiye’nin Sesi Partisi’nin ambleminin hükümsüzlüğüne ve siyasi parti sicilinden terkinine karar verdi. AYM kararının gerekçesi şöyle:

“Demokratik Sol Parti’nin amblemi incelendiğinde amblemde dikdörtgen mavi zemin üzerinde her iki kanadı da açık bir güvercin figürünün yer aldığı, bu figürün beyaz dikdörtgen ile çevrelendiği görülmektedir. Türkiye’nin Sesi Partisi tarafından kullanılan amblemde ise lacivert zemin üzerinde ağzında zeytin dalı bulunan ve her iki kanadı da açık bir güvercin figürü yer almaktadır. Her ne kadar Türkiye’nin Sesi Partisi’nin ambleminde diğerinden farklı güvercin figürü ağzında bir zeytin dalı taşımakta ise de amblemin baskın figürünün güvercin olduğu, her iki partinin ambleminde de güvercin figürünün yaklaşık olarak aynı büyüklükte, aynı renkte ve aynı yönde uçak halde kanatları açık bir şekilde yer aldığı gözetildiğinde amblemlerin seçmenin yanılmasına sebep olabileceği değerlendirilmiştir.”

Demokratik Sol Parti’nin itirazları üzerine Türkiye’nin Sesi Partisi, ak güvercinli” logo yerine, 'altın çağ' logosunu kullanmaya başlamıştı. 

ANKA

Etiketler anayasa mahkemesi türkiye'nin sesi partisi amblem logo demokratik sol parti
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