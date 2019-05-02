AYM'den flaş tutuklu gazeteciler kararı !

Cumhuriyet eski İcra Kurulu Bakanı Akın Atalay, Eski Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, eski muhabiri Ahmet Şık ve eski Vakıf Üyeleri Bülent Utku başvuruları reddedildi. Mahkeme Cumhuriyet Gazetesi eski yazarı Kadri Gürsel’in kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı ile ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine karar verildi.

Anayasa Mahkemesi, gazeteciler Kadri Gürsel ile Murat Aksoy’un yaptığı bireysel başvuruda, Gürsel ve Aksoy’un, “kişi özgürlüğü ve güvenliği ile ifade özgürlüğü” haklarının ihlal edildiğine karar verdi. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, gazeteciler, Bülent Utku, Mehmet Murat Sabuncu, Ahmet Kadri Gürsel, Akın Atalay, Ahmet Şık, Murat Aksoy, Ali Bulaç, Ahmet Hüsrev Altan ve Nazlı Ilıcak’ın bireysel başvurularını gündem toplantısında ele aldı.

BİREYSEL BAŞVURUDA BULUNMUŞLARDI

Gazeteciler, “uygulanan gözaltı ve tutuklama tedbirlerinin hukuki olmaması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, gazetecilik faaliyeti ve ifade özgürlüğü kapsamındaki eylemlerin tutuklamaya konu edilmesi nedeniyle ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiği” iddialarına ilişkin ayrı ayrı bireysel başvuruda bulunmuştu.

Ahmet Şık tazminata mahkum edildiAnayasa Mahkemesi Genel Kurulu, başvuruculardan, Murat Aksoy ile Kadri Gürsel’in, “kişi özgürlüğü ve güvenliği ile ifade özgürlüğü” haklarının ihlal edildiğine karar verdi. Diğer başvuruculardan, Cumhuriyet gazetesi davası sanıklarından gazeteciler Murat Sabuncu, Ahmet Şık, Bülent Utku ve Akın Atalay’ın bireysel başvurularında ise ihlali tespit edilmedi. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nun kararları oy çokluğuyla aldığı öğrenildi.

ÜÇ KİŞİNİN BAŞVURUSU YARINA KALDI

Kapatılan Zaman gazetesi eski yazarı Ali Bulaç ile FETÖ’nün medya yapılanmasının “darbe çağrışımı” davasında tutuklu yargılanan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın bireysel başvuruları ise yarın ele alınacak.