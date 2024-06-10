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Ayşe Ateş: ''Cumhurbaşkanı geçen hafta bizimle görüşecekti, Bahçeli engelledi''

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CHP Genel Merkezi'nde CHP lideri Özel ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, CHP lideri Özgür Özel'li ziyaretinde "Sinan'ın dost bildikleri düşman, düşman bildikleri dost oldu. Cumhurbaşkanı geçen hafta bizimle görüşecekti. Ama Bahçeli sırtını sıvazlamayın demişti" dedi.

Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Ankara'da bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nde Özgür Özel ile bir araya geldi.

Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından Ayşe Ateş, gazetecilere bir açıklama yaptı. Kendisini 10 gün önce Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın aradığını söyleyen Ateş, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçen hafta içi benimle görüşeceğini söyledi. Ancak akabinde MHP'nin grup toplantısı oldu. Devlet Bahçeli her zaman olduğu bizi karalamakla, iftira atmakla itham etti. Orada bir çağrıda bulundu. 'Bunların sırtını sıvazlamayın' dedi. Bence Cumhurbaşkanı ile yapacağım görüşmeden haberi oldu. Bu sebeple Cumhurbaşkanına mesaj gönderdiğini düşünüyorum. Sanırım bu sebeple çağrılmadık. Normalde geçen hafta görüşmemiz gerekiyordu. Ancak görüşme gerçekleşmedi. Bahçeli'nin çağrısı sanırım karşılık buldu" dedi. 

Ayşe Ateş, Özel'le yaptığı görüşmeye ilişkin ise "Kendisini mahkemeye davet ettim, geleceğini söyledi. Sinan hayattayken Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu hakkında ağır söylemleri olmasına rağmen bize sahip çıktılar. Çok teşekkür ediyorum. Dost bildikleri düşman, düşman bildikleri dost oldu. Bunu çok acı bir şekilde tecrübe ettik" diye konuştu.

Etiketler ayşe ateş özgür özel Devlet Bahçeli recep tayyip erdoğan ak parti MHP sinan ateş
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