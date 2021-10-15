  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Aysel Tuğluk'a 1 yıl 8 ay hapis cezası

Aysel Tuğluk'a 1 yıl 8 ay hapis cezası

Aysel Tuğluk'a 1 yıl 8 ay hapis cezası

Van'da terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle yargılanan eski HDP Van Milletvekili Aysel Tuğluk'a 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Van'da farklı tarihlerde terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle yargılanan eski HDP Van Milletvekili Aysel Tuğluk'a 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Sanık Tuğluk'un kentte 25 Kasım 2012 ve 4 Nisan 2013'te terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

Van 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada Tuğluk, üzerine atılı suçlamayı reddetti.

Mahkeme heyeti, sanığın "terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan 1 yıl 8 ay hapsine karar verdi.

Etiketler Aysel Tuğluk Van HDP Van Milletvekili
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bensu Soral’dan boşanma açıklaması
Esra Erol'da canlı yayın bitti ortalık fena karıştı
Putin'den kadın gazeteci için olay sözler
Bülent Ersoy çocuk mu aldırdı ? 46 yıllık iddianın aslı ortaya çıktı
Kar yağışını özleyenlere güzel haber! Rekor yağış geliyor
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Osmanlı sorusu
Türkiye'nin milli uçağı için saati 1000 TL’ye ''yabancı'' mühendis aranıyor
AK Partili isimden vatandaşın cebini yakan zamlar için tepki çeken açıklama
Depoları fulleyin! Benzin ve motorine bu gece tam 41 kuruş zam geliyor
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti