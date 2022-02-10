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  4. Ayşenur Arslan'ın ''Halil Falyalı'' sözlerine KKTC'den sert tepki

Ayşenur Arslan'ın ''Halil Falyalı'' sözlerine KKTC'den sert tepki

Ayşenur Arslan'ın ''Halil Falyalı'' sözlerine KKTC'den sert tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ''Türk Mukavemet Teşkilatı illegaldi'' diyen gazeteci Ayşenur Arslan'a tepki gösterdi. Tatar, ''Bu tarz açıklamalar cahillikten ileri geliyor'' dedi.

Halk TV'de program yapan gazeteci Ayşenur Arslan, Kıbrıslı iş adamı Halil Falyalı'nın öldürülmesiyle ilgili değerlendirme yaptığı sırada Kıbrıs'taki Türkler açısından büyük önem taşıyan Türk Mukavemet Teşkilatı'yla ilgili tepki çeken ifadeler kullandı. Arslan, "Halil Falyalı, kendini Türk Mukavemet Teşkilatı olarak tanıtırdı. Türk Mukavemet Teşkilatı adada suikastlarla bilinen illegal, yarı resmi bir oluşumdu'' dedi. Arslan'ın bu açıklamalarına başta Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye olmak üzere birçok yerden tepki geldi.

TATAR : CAHİLLİKTEN İLERİ GELİYOR
Ne diyeceği en çok merak edilen isimlerin başında gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Arslan'a yönelik tepkisini dile getirdi. Arslan, "Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması hayaldir. Kıbrıs'ta iki devletli bir yapı vardır. Türk Mukavemet Teşkilatı'nın söylediği de budur. Yapılan açıklamalar cahillikten ileri gelmektedir" dedi.

Etiketler ayşenur arslan ersin tatar
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