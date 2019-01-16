Aziz Kocaoğlu İzmir'den yeniden aday mı oluyor ?

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'dan yeniden adaylık sinyali geldi.

Kocaoğlu, Parti Meclisi toplantısı öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası bir açıklama yapan Kocaoğlu şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarını sürdürdüğü en büyük kent olan İzmir'de ortaya çıkan tablonun, adaylığımla ilgili tarihi bir sorumluluk yüklediğini ve bundan kaçmayacağımı Sayın Genel Başkanımızla paylaştım" diye konuştu.

TUNÇ SOYER'İN ADAYLIĞINA KARŞI

CHP’nin adeta kalesi olan İzmir için Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur, Seferhisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ve milletvekili Tuncay Özkan’ın isimleri geçiyor.

Daha önceden yaptığı açıklamada aday olmayacağını dile getiren Kocaoğlu'nun Tunç Soyer'in adaylığına karşı olduğu biliniyor. Kocaoğlu'nun bu konuda Kılıçdaroğlu ile uzlaşma sağlayamadığı bu yüzden aday olacağını açıkladığı belirtiliyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılacak MYK ve PM toplantılarında belli olacak.

CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer mi ?

SON NOKTAYI KILIÇDAROĞLU KOYACAK

Eğer toplantılarda uzlaşma sağlanmazsa genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun isim konusunda son noktayı koyacağı ifade ediliyor.

HEDEF OY ARTIRIMI

Kentte seçimlerin kazanılmasının ötesinde oyların daha da artırması hedeflendiği için titiz davranıldığı öğrenildi.

Bugünkü toplantılarda ayrıca CHP’nin Diyarbakır, Amasya, Kastamonu, Bartın ve Kars ile birçok ilçe ve belde adayı da belli olacak.