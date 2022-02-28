Babacan açıkladı: 6 muhalefet partisi martta yeniden bir araya gelecek

Tarihi Bilkent Deklarasyonu sonrası değerlendirmede bulunan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan 6 muhalefet partisinin mart ayında yeniden bir araya geleceğini açıkladı.

6 muhalefet partisi “Tarihi Bilkent Deklarasyonu” sonrasında Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Metni'ni bugün imzaladı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan imzalar sonrasında ilk değerlendirmeyi Halk TV’ye yaptı. Babacan, liderlerin Mart ayında yeniden bir araya geleceğini söyledi.

"Biz açıklama yaparsak güzel sonuçları gölgeleriz diye bir endişem var ama şöyle söyleyeyim, gerçekten Türkiye için tarihi bir çalışma oldu" diyen Babacan emeği geçen herkese teşekkür etti. Babacan, şöyle devam etti:

"Emeği geçen herkese, başta 6 genel başkan yardımcıları olmak üzere teşekkür ediyorum. Ülkemizin yarınlarına ışık tutacak, özellikle gençlerimize güven verecek hoş bir çalışma oldu. Mart ayı içerisinde özel kalemler çalışacak, herkes için uygun olan tarihi tespit edecek ama Mart ayı içerisinde bir araya gelip bundan sonrasını konuşalım istedik. Bundan sonraki gündemimiz 'Geçiş Dönemi' olsun diğer konular olsun konuşacağız."

DP Lideri Uysal ise şöyle konuştu:

"Türkiye'de yaşanan maalesef pek çok açıdan küme düştüğümüz böyle bir dönemi milletin önünde sistemik olarak neyi hedeflediğimizi ifade ettiğimiz bir toplantı oldu. Hayırlı olsun. İnşallah Sayın Babacan'ın davetiyle bir araya geleceğiz."