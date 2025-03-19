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Babacan da ''siyasi darbe'' dedi: ''Bu bir siyasi darbe teşebbüsüdür''

Babacan da ''siyasi darbe'' dedi: ''Bu bir siyasi darbe teşebbüsüdür''
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DEVA Partisi Başkanı Babacan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada İmamoğlu ve çok sayıda ismin gözaltına alınmasını eleştirerek soruşturmanın siyasi bir operasyon olduğunu ve Türkiye’de demokrasinin altını oyan bir darbe girişimi niteliği taşıdığını söyledi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve belediye yetkililerine yönelik gözaltıları değerlendirirken çok sert ifadeler kullandı.

“Bugün sabah yapılan operasyonların siyasi ve ekonomik sonucu, Türkiye’nin iki yıldır çektiği ekonomik sıkıntıya bedeldir” diyen Babacan, yaşanan sürecin hukuki değil, tamamen siyasi bir müdahale olduğunu söyledi.

Türkiye’de yargının artık çift standartla işlediğini ve muhalefetin sistematik olarak baskı altına alındığını belirten Babacan, bu sürecin demokrasiyi anlamsızlaştıran bir darbe teşebbüsü olduğunu ifade etti.

 

Etiketler ali babacan siyasi darbe siyasi bir müdahale istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
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