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Babacan: ''Erdoğan'ın adaylığı hukuken mümkün değil''

Babacan: ''Erdoğan'ın adaylığı hukuken mümkün değil''
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DEVA Partisi Lideri Babacan, katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı adayı olmasının Anayasa'ya aykırı olduğunu belirterek Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz edeceklerini söyledi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Flash Haber TV'de Türkiye Nereye programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru yapmasına Yüksek Seçim Kurulu nezdinde itiraz edeceklerini belirtti.

Babacan, "Sayın Erdoğan adaylığı için başvurduktan sonra biz de YSK’ya başvuracağız. ‘Hukuken bu mümkün değil’ diyeceğiz. Çünkü bu Sayın Erdoğan’ın ikinci dönemi. Türkiye’deki hukukçuların da kahir ekseriyetinin değerlendirmesi bu. Dolayısıyla bu, Anayasaya aykırıdır." diye konuştu.

Öte yandan Babacan, "Artık seçim kararı alındı, seçime doğru yürüyoruz. Hazırız; planlarımızla hazırız, kadrolarımızla hazırız bir de hayırlı işte acele etmek lazım." ifadesini kullandı.

 

Etiketler deva partisi ali babacan recep tayyip erdoğan adaylık ysk itiraz
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